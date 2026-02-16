Verbreitung etwas langsamer als im Vorjahr
Apple nennt Zahlen: iOS 26 auf drei von vier neueren iPhones installiert
150 Tage nach der Freigabe von iOS 26 und iPadOS 26 hat Apple erstmals offizielle Zahlen zur Verbreitung seiner neuesten Betriebssysteme für iPhone und iPad genannt. Die Angaben spiegeln den Stand vom 12. Februar 2026 wider und lassen sich im Entwickler-Bereich der Apple-Webseite einsehen. iOS 26 und iPadOS 26 wurden am 15. September 2025 veröffentlicht.
iOS 26 langsamer als der Vorgänger
Den offiziellen Zahlen zufolge findet sich iOS 26 auf 74 Prozent aller iPhones installiert, die in den vergangenen vier Jahren auf den Markt gekommen sind. Das ist etwas weniger als beim Vorgänger iOS 18 der Fall. Diese Version war bereits nach rund 130 Tagen auf 76 Prozent der entsprechenden Geräte installiert.
Auf den meisten der noch nicht auf die neuesten Betriebssystemversionen aktualisierten Geräten wird noch iOS 18 eingesetzt. Apple gibt diesen Wert mit 20 Prozent an, während auf den übrigen sechs Prozent der Geräte weiterhin ältere Versionen des Betriebssystems zum Einsatz kommen, auch wenn diese mit iOS 26 kompatible wären.
Blickt man nicht nur auf die neueren, sondern auf alle noch aktiven iPhone-Modelle, dann hat iOS 26 eine Verbreitung von 66 Prozent. 24 Prozent der Geräte arbeiten mit iOS 18 und zehn Prozent mit älteren Systemversionen.
iPadOS 26 mit geringerer Akzeptanz
Auf dem iPad finden neue Betriebssysteme traditionell weniger schnell Akzeptanz. Laut Apple findet sich iPadOS 26 hier bislang nur auf 66 Prozent seiner in den vergangenen vier Jahren vorgestellten Tablets, während 28 Prozent iPadOS 18 und sechs Prozent frühere Versionen nutzen.
Über alle noch aktiven iPads hinweg hat iPadOS 26 eine Verbreitung von 57 Prozent. 26 Prozent der iPad-Besitzer nutzen ihre Geräte unter der Vorgängerversion iPadOS 18 und bei immerhin 17 Prozent der aktiven Geräte kommt noch iPadOS 17 oder ein älteres Betriebssystem zum Einsatz.
Als Grundlage für diese Statistiken dienen die im App Store registrierten Transaktionen.
Letztenendes kann es nur mit dem jeweils neuen Betriebssystem weiter gehen. Warum also warten…
Das erklärt Freddi in seinem Kommentar, gleich unter Deinem.
Aber woher soll ich es vorher wissen, und dennoch wird es nur da weitergehen
Weil man das neue Betriebssystem nicht schön findet, die neuen Funktionen nicht braucht, das bestehende Betriebssystem gewohnt ist. Ich aktualisiere meine Geräte nicht.
Noch nie soviele Probleme gehabt, wie mit der IOS Version 26! Ob IPhone, CarPlay, HomeApp, Bluetooth, WLAN etc. kaum etwas läuft rund!
Bei mir läuft iOS26 gut. Was mache ich falsch? Ich muss aber zugeben, ich habe heute noch nicht nach Bugs gesucht.
Bei mir das Gegenteil, alles läuft rund und rasant geschmeidig (iPhone 16e)
Kann nicht mehr feststellen, als unter iOS 18, 17, 16, 15 etc.
Und bei CarPlay ist der Fehler sowieso meist auf der Auto Seite zu platzieren.
In der Regel muss man bei iOS 26 nicht nach Bugs suchen, bis welche auftreten.
Abgestürzte und/oder eingefrorene Apps sind an der Tagesordnung.
Ständig Probleme mit der automatischen Helligkeit.
Hab in meinem Bekanntenkreis etliche Leute mit ähnlichen Problemen
Klabusterbär ist ein Spaßvogel, der mit seinen Kommentaren glänzt!
Er hat einfach nur recht! Vielleicht mal auf das Konkurrenzprodukt wechseln, da läufts sicher besser.
Also Klabuster hat recht…
Hört sich in den Kommentaren nicht so an! Vermutlich liest du nur, was du willst!
Natürlich überwiegen IMMER die Kommentare mit Negativerlebnissen, die wenigsten schreiben wenn alles gut läuft.
Und warum schreibst du dann hier, wenn du nichts zu sagen hast! Du bist auch ein lustiges Kerlchen! Schön!
„Abgestürzte und/oder eingefrorene Apps sind an der Tagesordnung.“
Da sind aber die App-Entwickler gefragt, nicht Apple.
Du glänzt leider immer nur mit streitlustigen Sprüchen zu anderen Kommentaren, ist mir schon öfter aufgefallen. Da es hier aber um Produkte und Technik geht, klinke ich mich aus dieser Diskussion aus und du kannst noch dein letztes Wort hinterlassen, werde es nicht mehr lesen.
Larry Larry Larry, die streitlustigen Sprüche hast du begonnen! Fass dich an deine Nase!
Zumindest glänze ich mit meinen Kommentaren, was man von dir nicht behaupten kann.
Ich nutze iOS auf 3 Geräten (iPhone 17 Pro, iPad Pro M3 und iPhone 16 Plus) und es hat nicht mehr oder weniger Bugs als die Vorgängerversionen.
Und selbst wenn es mal einen Bug gibt, dann steigere ich mich da nicht rein. Mit dem nächsten Update wird der Bug schon verschwinden.
Was machen wir anders? Keinerlei Bugs…
Vermutlich reizt du dein IPhone nicht annähernd aus! Dann stellt man gewissermaßen kaum Bugs fest, wenn man nur ein bisschen damit „rumspielt“!
Na, dann erzähl mal, wie Du den iPhone „ausreizt“, so dass die Bugs sichtbar werden. Ich glaube ich nutze es beruflich mehr als andere jeden Tag und außer einem -nach wie vor- gelegentlich streikendem AirDrop ist mir nichts gravierendes aufgefallen. Ich habe mir aber auch schon seit Jahren angewöhnt es alle 3 Tage mal neu zu starten.
Also Sabine: Wir haben mehrere iPhones, iPad Air, MacBook Air M2, 3x Apple TV 4K in Verbindung mit AirPlay-> Sonos, Apple Home mit HUE Lampen, CarPlay im Hyundai, nutzen iCloud, Apple Music. keine Bugs. So wie 99% der User. Wer im Internet am lautesten schreit, hat nicht automatisch recht… reichts Dir?
Bei mir läufts. Allenfalls minimale Kleinigkeiten
Interessant, dass die Verbreitung auf iPads geringer ist als auf iPhones. Gerade beim iPad, finde ich, hat 26 große Vorteile, weil es endlich ein Fenstermanagement wie beim Mac erlaubt (eigene verschiebbare Fenster, und bei angepassten Apps sogar mit einer Menüleiste oben).
Liegt vermutlich am höheren Durchschnittsalter der Geräte. Vermutlich haben dann viele Angst ihre mehrere Jahre alten iPads zu updaten. Oder sie werden einfach so selten verwendet, dass der Bedarf für neue Features sehr gering ist.
Welchen produktiven Nutzen ziehst Du aus dieser Funktion? Ernst gemeinte Frage.
Ich habe es auf dem iPad wieder deaktiviert.
Ich hab’s auch wieder deaktiviert.
Interessant, ja, aber für mich auf einem iPad nicht zu gebrauchen.
@saber1: Bei mir kommt es sehr drauf an. Manche Apps, wo ich so viel Bildschirmplatz wie möglich brauche, laufen weiter im Vollbildmodus. Aber andere, wo das nicht so ist, und zwischen denen ich häufig hin und her wechsle (z.B. Mail und Safari) hab ich im Fenstermodus, weil es dann sehr viel schneller geht, hin und her zu wechseln und gleichzeitig die anderen App im Blick zu behalten.
Und die einblendbare Menüleiste ist einfach der Hammer (für mich). Dort erreiche ich in Mail oder Safari Funktionen wie „Symbolleiste anpassen“, „erneut senden“ etc., die es vor iOS 26 mangels Menüleiste einfach nicht gab.
Liegt an der Nutzungsdauer, denke ich. Je länger ich ein Device verwende, desto mehr Möglichkeiten habe ich das Device aufs aktuelle System zu patchen.
3 von 4 iPhones weisen massive Bugs auf ;)
Hahaha ;)
Seltsam, oder? Ich habe keines dieser Probleme. Ich bin sogar der Meinung, dass CarPlay, Bluetooth und WLAN deutlich stabiler sind als vorher.
Sorry, der war im Thread verrutscht, bezog sich auf die Probleme mit iOS26 weiter oben
Oder 25% der iPhones haben Sicherheitslücken.
Warum sollten die 25% Sicherheitslücken haben? iOS 18 wird aktiv mit Security Patches versorgt. Es sind einfach 25% die sich der massiven Gängelung zum Upgrade durch Apple widersetzt haben …
Ich wurde zu iOS 26 gezwungen als ein neues iPhone 16 eingerichtet habe. Im Einrichtungsprozess musste ich iOS 26 installieren. Keine Chance drum rum zu kommen. Apple verhindert seit kurzem auch das downgrade zu iOS 18.
Und mit iOS 26 kamen die bugs. Seit der .3 ist vieles besser geworden.
Aber ein paar Darstellungsfehler sind noch da und auch der Play/Pause bug.
Herzlichen Willkommen in der Realität! Apple schließt niemals alle Lücken auf älteren iOS Version, sondern immer nur die, die sie selbst als besonders kritisch ansehen. Außerdem kommen die Updates kritischer Lücken auf dem Altversionen teilweise Wochen später. Wirklich „sicher“ ist immer nur die aktuelle Version. Wenn Du es nicht glaubst: Frag doch einfach eine KI deiner Wahl.
Man sollte nicht immer einfach ungeprüft das glauben was irgendeine dumme KI erzählt …
Schlechtestes iOS / (auch MACOS) aller Zeiten, ich wünschte ich könnte es überspringen – ein einziger Fiebertraum von Usability und Design
Ich finde es erstaunlich, nicht das komplette iOS auf das neu designte UI umgestellt wurde. Wenn man z.B. nach einem Geräteneustart die SIM PIN eingeben muss, ist die Eingabefläche noch die von iOS 18.
Auch die Oberfläche bei der Codeeingabe der 2FA sind noch nicht angepasst und erscheinen im alten UI.
Design ist in diesem Sinne völlig unrelevant weil es reine Geschmacksache ist und sich jedes Jahr umkehren kann
Genau, Fridays against Updates! Wir haben ein Recht auf kein Update!
@Michi Ja, haben wir. Und nun?
Und nun, Thomas, bleibe weiterhin wachsam um kämpfe gegen das Unrecht
Das dürfte sich in Zukunft sicher ändern.
26.4 wird sicherlich spannend (Siri und Home-Geräte) + iOS 27 soll massiv gegen Altlasten ankämpfen, schneller und sauberer sein, mehr Batterielaufzeit bieten und generell größere Probleme bekämpfen.
Wie jedes Jahr, wird das Blaue vom Himmel versprochen und letztlich ziehen doch immer Wolken mit.
Was immer alle mir Batterielaufzeiten haben… sämtliche iPhones halten bei mir 2-3 Tage. Und aus meiner Sicht hab ich es noch viel zu viel in der Hand
Wenn es nur einfach lag-frei laufen würde. Alleine, wenn ich Nachrichten tippe, zieht die Eingabe nach. Der Textersetzung muss man immer eine Denksekunde geben usw.
Ja, ich habe das iPhone auch schon ohne Backup mehrere Male neu aufgesetzt. Einfach schade. :( Gab so schnelle iOS, aber das aktuelle fühlt sich einfach sehr langsam an.
Ist schon seltsam, da es bei mir auf keinen der letzten 6 iPhones ein derartiges Problem gibt und ich zieh das Backup seit dem 3GS mit, wirklich!
Das läuft hier alles völlig flüssig auf dem Air
Seit iOS26 müllt sich mein System mit Systemdaten zu … bis über 100 GB Systemdaten vorhanden und irgendwann kein freier Speicher mehr verfügbar ist. Das Gerät wird dann unbenutzbar. Ich muss es sann zurücksetzen und ein Backup einspielen. Danach sind es „nur noch“ 15–25 GB Systemdaten, die sich dann wieder füllen. Der Apple Support hat mich zwei Mal an eine Abteilung weitergeleitet, die nur telefonisch erreichbar sei. Auf die beiden Rückrufe warte ich bis heute. Es ist zum kotzen!
Einzelschicksal
Die sollen mal die Zahlen rausnehmen von Geräten, die neu damit ausgeliefert wurden und wo kein Downgrade mehr möglich ist. Ich würde bei all meinen Geräten einen Download machen, wenn ich es könnte. Ist doch wieder alles schön gerechnet.
Kann mir jemand zu verstehen geben was der Vorteil sein könnte noch auf iOS 18 zu bleiben? Liebsten Dank im Voraus :)
Da wäre z.B. die gute Lesbarkeit. Höhere Akkulaufzeit, da es nicht für irgendwelche Shi-Shi Animationen verschwendet wird.
iOS 26, das Vista von Apple für mich
Und keins davon läuft richt. Super Apple wir schaffen das. Immer dieses Selbstlob. Schrecklich
Mit dem Zwang, bei einer Reparatur aufs Neueste os updaten zu müssen und keine Chance habe das zu umgehen, kann man die Zahl auch schön in die Höhe treiben.
Ist übrigens bei macOS genauso und nervt sowohl alle Techniker als auch Kunden extrem.