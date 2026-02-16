Apple nennt Zahlen: iOS 26 auf drei von vier neueren iPhones installiert

150 Tage nach der Freigabe von iOS 26 und iPadOS 26 hat Apple erstmals offizielle Zahlen zur Verbreitung seiner neuesten Betriebssysteme für iPhone und iPad genannt. Die Angaben spiegeln den Stand vom 12. Februar 2026 wider und lassen sich im Entwickler-Bereich der Apple-Webseite einsehen. iOS 26 und iPadOS 26 wurden am 15. September 2025 veröffentlicht.

iOS 26 langsamer als der Vorgänger

Den offiziellen Zahlen zufolge findet sich iOS 26 auf 74 Prozent aller iPhones installiert, die in den vergangenen vier Jahren auf den Markt gekommen sind. Das ist etwas weniger als beim Vorgänger iOS 18 der Fall. Diese Version war bereits nach rund 130 Tagen auf 76 Prozent der entsprechenden Geräte installiert.

Auf den meisten der noch nicht auf die neuesten Betriebssystemversionen aktualisierten Geräten wird noch iOS 18 eingesetzt. Apple gibt diesen Wert mit 20 Prozent an, während auf den übrigen sechs Prozent der Geräte weiterhin ältere Versionen des Betriebssystems zum Einsatz kommen, auch wenn diese mit iOS 26 kompatible wären.

Blickt man nicht nur auf die neueren, sondern auf alle noch aktiven iPhone-Modelle, dann hat iOS 26 eine Verbreitung von 66 Prozent. 24 Prozent der Geräte arbeiten mit iOS 18 und zehn Prozent mit älteren Systemversionen.

iPadOS 26 mit geringerer Akzeptanz

Auf dem iPad finden neue Betriebssysteme traditionell weniger schnell Akzeptanz. Laut Apple findet sich iPadOS 26 hier bislang nur auf 66 Prozent seiner in den vergangenen vier Jahren vorgestellten Tablets, während 28 Prozent iPadOS 18 und sechs Prozent frühere Versionen nutzen.

Über alle noch aktiven iPads hinweg hat iPadOS 26 eine Verbreitung von 57 Prozent. 26 Prozent der iPad-Besitzer nutzen ihre Geräte unter der Vorgängerversion iPadOS 18 und bei immerhin 17 Prozent der aktiven Geräte kommt noch iPadOS 17 oder ein älteres Betriebssystem zum Einsatz.

Als Grundlage für diese Statistiken dienen die im App Store registrierten Transaktionen.