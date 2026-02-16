Mähsaison 2026: Eufy-Roboter deutlich reduziert

Mit Blick auf den nahenden Frühling rücken auch Mähroboter wieder stärker in den Fokus. Eufy zieht hier mit Bestpreisen für seine im vergangenen Jahr vorgestellten Mähroboter-Modelle E15 und E18 unsere Aufmerksamkeit auf sich.

Die beiden Rasenmäher werden auf der Webseite des Herstellers mit jeweils 300 Euro Preisnachlass angeboten. Noch günstiger gibt es die Geräte momentan bei Amazon. Der laut Hersteller für Rasenflächen bis 800 Quadratmeter konzipierte Eufy E15 ist dort zum Preis von 1.099 Euro erhältlich. Für den für Rasenflächen bis 1.200 Quadratmeter ausgelegten Eufy E18 bezahlt man dort momentan 1.399 Euro. Das sind jeweils 400 Euro weniger als die offizielle Preisempfehlung.

Sehr gut in kleineren Gärten

Wir haben den Eufy E15 bei seinem Marktstart ausführlich vorgestellt. Bei unserem Test hat sich der kompakte Rasenmäher vor allem als sehr wendig erwiesen. Das Gerät musste über das vergangene Jahr hinweg einen kompakten und mit allerlei Blumeninseln und Dekoartikeln bestückten Garten mähen und hat diese Aufgabe sehr gut bewältigt. Ab und an muss man mal die Kanten nachschneiden, uns ist noch kein Gerät bekannt, das wirklich randlos um vertikale Beetbegrenzungen oder im Rasen stehende Objekte mäht.

Beeindruckend gut hat der Mäher die Aufgabe bewältigt, zwei separate Rasenflächen in Schuss zu halten. Man zeigt dem Gerät hier einmal einen Verbindungsweg, den er in der Folge zentimetergenau einhält, wenn er zwischen den beiden Bereichen hin- und herfährt.

Der Roboter fährt zielsicher zwischen beiden Rasenflächen hin und her

Navigation ohne Begrenzungsdraht

In Sachen Navigation kann der Mähroboter von Eufy generell überzeugen. Das Gerät erkundet die zu mähenden Bereiche eigenständig und korrekt, ohne dass man hierfür Begrenzungsdrähte verlegen oder sonstige Navigationshilfen aufstellen muss. Die sogenannte TrueVision-Technologie verwendet hierfür ein kombiniertes Kamerasystem.

Als zusätzlicher Bonus ist die in die Ladestation integrierte Überdachung zu empfehlen. Damit wird der Kauf einer separaten Robotergarage überflüssig.

Unsere Berichte zum Eufy E15 aus dem vergangenen Jahr: