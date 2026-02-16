E15 und E18 400 Euro billiger
Mähsaison 2026: Eufy-Roboter deutlich reduziert
Mit Blick auf den nahenden Frühling rücken auch Mähroboter wieder stärker in den Fokus. Eufy zieht hier mit Bestpreisen für seine im vergangenen Jahr vorgestellten Mähroboter-Modelle E15 und E18 unsere Aufmerksamkeit auf sich.
Die beiden Rasenmäher werden auf der Webseite des Herstellers mit jeweils 300 Euro Preisnachlass angeboten. Noch günstiger gibt es die Geräte momentan bei Amazon. Der laut Hersteller für Rasenflächen bis 800 Quadratmeter konzipierte Eufy E15 ist dort zum Preis von 1.099 Euro erhältlich. Für den für Rasenflächen bis 1.200 Quadratmeter ausgelegten Eufy E18 bezahlt man dort momentan 1.399 Euro. Das sind jeweils 400 Euro weniger als die offizielle Preisempfehlung.
Sehr gut in kleineren Gärten
Wir haben den Eufy E15 bei seinem Marktstart ausführlich vorgestellt. Bei unserem Test hat sich der kompakte Rasenmäher vor allem als sehr wendig erwiesen. Das Gerät musste über das vergangene Jahr hinweg einen kompakten und mit allerlei Blumeninseln und Dekoartikeln bestückten Garten mähen und hat diese Aufgabe sehr gut bewältigt. Ab und an muss man mal die Kanten nachschneiden, uns ist noch kein Gerät bekannt, das wirklich randlos um vertikale Beetbegrenzungen oder im Rasen stehende Objekte mäht.
Beeindruckend gut hat der Mäher die Aufgabe bewältigt, zwei separate Rasenflächen in Schuss zu halten. Man zeigt dem Gerät hier einmal einen Verbindungsweg, den er in der Folge zentimetergenau einhält, wenn er zwischen den beiden Bereichen hin- und herfährt.
Der Roboter fährt zielsicher zwischen beiden Rasenflächen hin und her
Navigation ohne Begrenzungsdraht
In Sachen Navigation kann der Mähroboter von Eufy generell überzeugen. Das Gerät erkundet die zu mähenden Bereiche eigenständig und korrekt, ohne dass man hierfür Begrenzungsdrähte verlegen oder sonstige Navigationshilfen aufstellen muss. Die sogenannte TrueVision-Technologie verwendet hierfür ein kombiniertes Kamerasystem.
Als zusätzlicher Bonus ist die in die Ladestation integrierte Überdachung zu empfehlen. Damit wird der Kauf einer separaten Robotergarage überflüssig.
Weis nicht ob ich von eufy so überzeugt sein soll auch mit der App und so.
Habt ihr Tipps für mähroboter. Man blickt ja hier auch nicht mehr durch (wie bei Saugrobotern).
Dieser sollte auf gar keinen Fall einen Begrenzungdraht haben, sollte circa 800 m² Fläche mähen können mit einem verwinkelten Garten und auch mit Steigung klarkommen
Ich habe diesen hier auch durch die Empfehlung gekauft und bin sehr zufrieden. Er hat den Mäher von Bosch mit Kabel abgelöst. :)
Mähroboter Dreame A1 Pro im Test: Mehr Bedienkomfort, mehr Fläche https://www.ifun.de/maehroboter-dreame-a1-pro-im-test-mehr-bedienkomfort-fuer-groessere-flaechen-257783/
Husqvarna
Eufy sponsort einfach bur iphone-ticker
Warum weißt du das denn nicht?
Schau dir mal Sunseeker an. Haben sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Wir haben seit letztem Jahr einen uns sind damit zufrieden. Du brauchst aber eine gute WLAN-Abdeckung.
Danke für eure Antworten
Ich werde dieses Jahr den Lymow testen.
Kress ,Worx , Husqvarna und Stihl können wenn die Gegebenheiten passen randlos mähen.
Das macht der Eufy auch.
Bisher wurde ich aber bei dem Eufy jedenfalls nicht ausgesperrt und ohne Support stehen gelassen, wie beim Worx Landroid – das finde ich unverzeihlich (die hatten im letzten Jahr wohl Probleme mit Hackern…).
Ich schon – wohl nicht bei Rasenmäher, aber bei den eufy Sicherheitskameras – Umtausch oder Rückgabe wurde trotz fehlendem Produktfeature (Goefencing) ausgeschlossen!!!
Segway naviMov i105e
Habe seit Anfang Mai nicht mehr selbst gemäht.
Ca 400qm in drei Teilen, kein Draht usw…
Läuft super mit GPS.
Keine Unfälle mit Tieren usw.
Das Original bzw. der Nachfolger von Terramow V1000 ist deutlich günstiger zu haben, auch ohne Angebot.
Kamera – nein danke!
Der eufy 15 kostete auch bisher immer wieder nur 1.199 EUR.
Der niedrigere Preis ist vermutlich auf den Verkaufsstart des Segway / Navimow i208 LIDAR (1.199 EUR) zurückzuführen, dessen Vorgänger einer der best verkauften Mähroboter war…
Eufy ist ja komplett neu mit diesen Geräten, Segway hat deutlich mehr Erfahrungen.