Telekom will Connect-Funktionen in MeinMagenta bereitstellen

Unser Bericht über die bevorstehende Abschaltung der Connect-App der Telekom hat in der Leserschaft eine Reihe von Fragen aufgeworfen, die sich zumindest teilweise beantworten lassen. Insbesondere mit Blick auf die Anmeldung bei den Telekom-Hotspots sollen sich berechtigte Kunden nicht sorgen. Der Telekom zufolge ist die Anmeldung über EAP-SIM künftig ein vollwertiger und sicherer Ersatz für die Connect-App.

EAP steht für „Extensible Authentication Protocol“. Bei dem von iOS unterstützten Verfahren übernimmt die SIM-Karte die Authentifizierung. Ist der iPhone-Besitzer durch einen entsprechenden Vertrag zur Nutzung eines Telekom-Hotspots berechtigt, so kann sich das iPhone quasi in Absprache mit der SIM-Karte automatisch mit diesem WLAN verbinden. Das Ganze funktioniert der Telekom zufolge mittlerweile bei „vielen Tausend Hotspots“.

Telekom-Kunden haben dabei weiter die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie bei Verfügbarkeit automatisch mit einem Telekom-Hotspot verbunden oder gefragt werden wollen. Zudem lässt sich die Funktion auch komplett deaktivieren. Die entsprechenden Einstellungen finden sich direkt in iOS im Einstellungsbereich „WLAN“.

VPN und Qualitätsfilter fallen erstmal weg

Bei dieser Lösung verlieren Anwender natürlich den von der Connect-App gebotenen Komfort, nicht nur auf Basis der Verfügbarkeit, sondern auch von der Netzqualität abhängig auf Mobilfunk oder WLAN zu setzen. Ärgerlich ist zudem die Tatsache, dass mit der Umstellung wohl die in die Connect-App integrierte VPN-Funktion wegfällt.

Doch bleibt Hoffnung. So soll die MeinMagenta-App einem Telekom-Sprecher zufolge kontinuierlich an die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden. Damit verbunden scheint zumindest möglich, dass wir die eine oder andere aus der Connect-App bekannte Funktion auf kurz oder lang auch in der MeinMagenta-Anwendung sehen werden.

Für Geschäftskunden gibt es in dieser Hinsicht schon mal gute Nachrichten. Wie die Telekom mitteilt, werden diese ihre Mobilfunk-Verträge in Kürze auch mit der MeinMagenta-App verwalten können. Bislang ist die Integration von Geschäftskunden-Verträgen in MeinMagenta nicht möglich und es muss stattdessen auf die Connect-App beziehungsweise das Online-Kundencenter zurückgegriffen werden.