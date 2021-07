Number-Ninja: Einfache App zum Erlernen von Zahlen in Fremdsprachen

Probiert einfach aus, ob ihr bei diesem Lernprinzip euren Spaß findet. Ihr könnt die App kostenlos laden und im Bereich von 0 bis 10 mit den Fremdsprachen Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Rumänisch, Schwedisch, Spanisch und Türkisch kostenlos testen. Wenn ihr zufrieden seid und auch in höheren Zahlenbereichen üben wollt, fallen verträgliche 1,09 Euro für die Freischaltung der Vollversion an.

In der Tat kommen die Zahlen beim Erlernen von Fremdsprachen oft zu kurz, dabei können entsprechende Kenntnisse im Urlaub und auf Geschäftsreisen durchaus praktisch sein. Mit seiner spielerischen Herangehensweise soll Number-Ninja das Erlernen von Zahlen in Fremdsprachen unterhaltsamer machen, als das schlichte Büffeln von Lehrbüchern.

