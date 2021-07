Controller für HomeKit verbessert Backup-Funktion und verwahrt Installationscodes

Wir haben in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen, dass es unbedingt empfehlenswert ist, die Installations-Codes von HomeKit-Geräte an zentraler Stelle zu speichern. Controller für HomeKit macht hier die separate App oder Notizliste überflüssig, und führt im Backup-Bereich eine automatisch generierte Liste mit allen vorhandenen HomeKit-Geräten, die sich mit vergleichsweise wenig Aufwand um deren HomeKit-Codes ergänzen lässt. Damit ihr von App und Gerät unabhängig seid, könnt ihr diese Liste auch als PDF exportieren oder ausdrucken.

Controller für HomeKit bietet schon seit geraumer Zeit die Möglichkeit, die HomeKit-Einstellungen zu sichern. Wahlweise lokal oder in der iCloud gespeichert sollen die mit der App erstellten HomeKit-Backups dafür sorgen, dass man im Falle eines HomeKit-GAU nicht wieder bei Null anfangen muss, sondern zumindest die Grundkonfiguration mit nur wenigen Schritten wiederherstellen kann. In der neuen Version unterstützt die App hier mit verbesserten Funktionen und zusätzlichen Erklärungen.

