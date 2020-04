iPhone SE 2020: Die ersten Pressestimmen

Viel Neues gibt es zum iPhone SE (2. Generation) eigentlich nicht zu sagen. Das jüngste iPhone, das ab Freitag auch hierzulande in den Verkauf gehen wird, kombiniert das Gehäuse des iPhone 8 mit Apples A13-Chip des iPhone 11 und der Kamera des iPhone XR.

Das iPhone SE legt damit ein Hardware-Design neu auf, das uns seit dem iPhone 6 und damit seit 2014 begleitet.

Entsprechend „spannend“ fallen die im Anschluss an das Ende der heutigen Sperrfrist veröffentlichten Geräte-Besprechungen aus, die mehrere amerikanische Medienvertreter in den vergangenen Stunden ins Netz gestellt haben.

Fast alle hängen sich am wichtigsten Features des Geschäftskunden-Gerätes auf, dem günstigen Preis von 479 Euro – der in Dollar gerechnet, mit $399 sogar noch deutlich netter in den Ohren klingt. Was sollen die von Apple vorab berücksichtigen US-Publikationen sonst auch schreiben?

Dennoch ist das Sichten der Medienstimmen wie immer lohnenswert. Nicht nur wegen kreativer Perlen wie Joanna Sterns animiertem Frankenphone-Video im Technik-Bereich des Wall Street Journals, sondern auch, um dem Meistern der sportlichen Herausforderung beizuwohnen, vor der alle Rezensenten standen: Was sagt man über ein iPhone, über das eigentlich schon alles gesagt wurde?

Dieter Bohn für The Verge

Wenn ich das iPhone SE kaufen würde, würde ich ernsthaft in Erwägung ziehen, die zusätzlichen 50 Dollar auszugeben, um den Speicher auf 128 GB aufzurüsten, nur für den Fall, dass ich diesen in drei oder fünf Jahren brauche. Diese Zeitspanne ist der Grund, warum das iPhone SE so ein „big deal“ ist. Kein anderes Telefon, das weniger als 500 Dollar kostet, kann behaupten, so gut zu sein und so lange zu halten. Das iPhone SE ist nicht nur ein guter Deal. Es ist auch ein wirklich gutes Smartphone.

Joanna Stern für das Wall Street Journal

Wir stellen vor: Das neue iPhone SE. Ein iPhone für Menschen, die neue iPhones hassen. […] OK, ich bin kein Apple-Werbetexter, aber das iPhone SE ist ein großartiges Telefon. Es ist nur nicht für diejenigen von uns gedacht, die ihre Telefone alle ein oder zwei Jahre aufrüsten.

Lauren Goode für Wired