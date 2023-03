Telekom: Unbegrenztes Datenvolumen im März, MagentaCLOUD mit Office

Von heute an bietet die Telekom ihren Vertragskunden deutschlandweit unbegrenztes Datenvolumen in fast allen Tarifen an. Ab heute und noch bis zum 31. März über die MeinMagenta-App buchbar, können hier sowohl Bestandskunden zuschlagen, die über Laufzeitverträge bei der Telekom verfügen, als auch Nutzer in Prepaid-Tarifen mit inkludierten Datenvolumen.

Ausgenommen sind nach Angaben der Telekom lediglich die TarifLinien MagentaMobil Speedbox Data, MagentaMobil Smart Data und MagentaMobil CarConnect Data, sowie der Tarif MagentaZuhause Schnellstart.

Unbegrenztes Datenvolumen für fast alle

Zu den berechtigten Tarifen gehören die MagentaMobil-Tarife (inklusive der Tariflinie „Young“), die Data-Tarife, PlusKarten, die so genannte Family Card, CombiCards, und auch der MagentaEINS Unlimited Tarif mitsamt vorhandener CommunityCards, sofern diese nach 2011 gebucht wurden. Sowohl Privat als auch Geschäftskunden können an der Aktion teilnehmen.

Die Datenaktion ist Teil der „Magenta Moments“, mit denen sich die Deutsche Telekom bei treuen Kunden für die Nutzung des eigenen Netzes bedanken will. Zudem soll die Sonderaktion wohl auch dazu dienen die MeinMagenta-App auf noch mehr Endgeräten zu installieren.

Alternativ lässt sich an der Datenaktion auch über die Telekom-Webseite pass.telekom.de teilnehmen, die aus dem Mobilfunknetz heraus aufgerufen werden muss.

MagentaCLOUD mit Office-Funktion

Zeitgleich mit der Datenaktion hat der Bonner Mobilfunkanbieter auch sein Cloud-Speicher-Angebot weiter ausgebaut und bitte damit direkt einen Vorschlag, wofür das unlimitierte Datenguthaben im März eingesetzt werden kann.

So bietet die MagentaCLOUD nun auch den Zugriff auf die Online-Office-Lösung von Nextcloud an, die das gemeinsame Bearbeiten von Dokumenten ermöglicht. Der Zugriff auf die Bürosoftware ist in den MagentaCLOUD-Tarifen M, L, XL und XXL bereits inklusive. Die Telekom erklärt zur Bereitstellung der neuen Funktion: