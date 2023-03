Von Twitter-Gründer Dorsey: Bluesky Social landet im App Store

Der Twitter-Gründer und langjährige CEO des Kurznachrichten-Dienstes, Jack Dorsey, hat mit Bluesky Social jetzt einen Gegenentwurf zur aktuellen Twitter-Marschrichtung vorgelegt und präsentiert ein neues Kurznachrichten-Netzwerk, das auf den ersten Blick wie eine etwas unbeholfene Kopie der Twitter-Plattform wirkt.

Ausgestattet mit einer Timeline, mit Likes, einer Retweet-Anzeige und @Benutzernamen, geht es Bluesky dabei offenbar vor allem darum das eigene Protokoll zu präsentieren, auf dessen Basis die Kurznachrichten hier ausgetauscht werden. Dieses nennt sich „Authenticated Transfer Protocol“ (bzw. AT-Protokoll) und soll den Aufbau eines dezentralen Netzes unterschiedlicher Kurznachrichtendienste ermöglichen.

Das Problem hier: Bluesky Social ist etwas zu spät dran. Das seit mehreren Jahren im Aufbau befindliche Projekt, das unter anderem auch von Twitter selbst mit Startkapital ausgestattet wurde, hat sich in den vergangenen Wochen die sprichwörtliche Butter vom Brot nehmen lassen.

Mastodon kratzte die Butter vom Brot

Ausschlaggebend war der plötzliche Popularitätsgewinn des dezentralen Mastodon-Fediverses, das nach den Chaostagen bei Twitter etliche Anwender anlockte, die wohlmöglich bei Bluesky gelandet wären.

Und selbst jetzt, wo es Bluesky nun endlich in den App Store geschafft hat, scheint die iPhone-App alles andere als fertig zu sein. So wird zur Teilnahme an Bluesky momentan noch eine Einladung vorausgesetzt. Zudem fehlen dem Projekt noch zugstarke Gesichter, die Benutzer von einer spontanen Registrierung für die Warteliste überzeugen könnten.

Im besten Fall landen Teile des AT-Protokolls auch in der Mastodon-Community und helfen so, den Austausch in dieser zu verbessern, dass Bluesky jedoch sowohl Twitter als auch Mastodon ausstechen könnte, darf als äußerst unwahrscheinlich bewertet werden.