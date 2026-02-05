Spotify verknüpft Hörbücher mit E-Books und gedruckten Ausgaben

Spotify baut sein Hörbuchangebot weiter aus und integriert mit „Page Match“ eine Funktion, die gedruckte Bücher, E-Books und Hörbücher enger miteinander verknüpfen soll.

Laut Spotify ermöglicht es Page Match, eine Seite aus einem gedruckten Buch oder einem E-Book mithilfe der Smartphone-Kamera zu erfassen. Die App ordnet die gescannte Seite anschließend automatisch der passenden Stelle im Hörbuch zu. Auf diese Weise lässt sich ein Hörbuch dort fortsetzen, wo zuvor gelesen wurde, die Wiedergabe setzt dann direkt an der entsprechenden Position ein.

Der Wechsel funktioniert auch in umgekehrter Richtung. Wer ein Hörbuch unterbricht und anschließend im Buch weiterlesen möchte, kann ebenfalls eine Buchseite scannen. Die App zeigt dann an, ob im Buch vor- oder zurückgeblättert werden muss, um zur zuletzt gehörten Textstelle zu gelangen.

Wenn für ein Hörbuch zusätzlich eine „Audiobook Recaps“-Zusammenfassung bei Spotify verfügbar ist, greifen beide Funktionen ineinander. Wenn gewünscht, können die Zusammenfassungen die zuletzt gehörte Stelle berücksichtigen und so den Wiedereinstieg erleichtern.

Der Nutzen für Spotify-Abonnenten in Deutschland ist allerdings zunächst begrenzt. Die Funktion steht anfangs nur für eine Auswahl von englischsprachigen Titeln bereit. Abonnenten der Spotify Premium Hörbuch Experience können die Funktion innerhalb ihres monatlichen Hörbuchkontingents nutzen. Für einzelne, separat erworbene Hörbücher steht Page Match auch Nutzern ohne Abo zur Verfügung.

Spotify will gedruckte Bücher verkaufen

Begleitend dazu will Spotify in Zukunft auch gedruckte Bücher verkaufen. Der Musikdienst geht hierfür eine Partnerschaft mit bookshop.org, einem Netzwerk unabhängiger Buchhandlungen, ein.

Ab dem Frühjahr sollen Spotify-Nutzer in den USA und Großbritannien direkt über die App gedruckte Bücher erwerben können. Ziel sei es, Buchempfehlungen auf Spotify stärker mit dem Kauf physischer Ausgaben zu verknüpfen.