Telekom meldet LTE in 99 Prozent aller Bundesländer

Da jedoch noch nicht alle Weiße-Flecken-Standorte über LTE mit mindestens 100 Mbit/s versorgt seien, würden an einigen Orten noch neue Mobilfunkmasten gebaut. Damit verbunden sucht die Telekom wie auch die anderen deutschen Mobilfunkanbieter dringend nach Standorten und will erstmals auch mithilfe von Plakaten nach geeigneten Dächern oder Feldern suchen. Das folgende Video soll zeigen, wie problematisch die Suche nach neuen Standorten sein kann.

Natürlich kommt die Initiative der Mobilfunkanbieter in diesem Bereich nicht von ungefähr. Nicht zuletzt dürften die mit der Vergabe der Funklizenzen verbundenen Versorgungsauflagen und damit verbunden auch der Wettbewerb mit anderen Unternehmen für ein gesteigertes Engagement in diesem Bereich gesorgt haben.

Die Telekom wirft aktuelle Zahlen zum Stand der Netzabdeckung in Deutschland in die Runde. Demnach dürfen sich jetzt auch in jedem einzelnen Bundesland 99 Prozent der Bevölkerung über eine LTE-Anbindung freuen. Bereits zum Ende des Vergangenen Jahres wurde die 99-Prozent-Marke auf das gesamte Bundesgebiet gesehen erreicht.

