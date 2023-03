Auch fürs Deutschlandticket kommt wieder eine separate App

Die Macher der neuen App „Dein Deutschlandticket“ begründen den Bedarf an ihrem zusätzlichen Angebot insbesondere damit, dass es sich hier um das erste Ticket in Deutschland handle, das es nur digital gibt. Andere Anbieter haben allerdings längst ebenfalls angekündigt , dass sich die Nahverkehrs-Flatrate über die gewohnten Vertriebskanäle beziehen lässt. Zwar heißt es erstmal noch abwarten, wir gehen jedoch davon aus, dass iPhone-Besitzer, die bisher schon Anwendungen wie den DB Navigator oder die App eines regionalen Nahverkehrsbetriebs nutzen, auch das Deutschlandticket auf diesem Weg beziehen können.

