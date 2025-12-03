Strategiespiel „Total War: Napoleon“ landet auf dem iPhone

Der Spiele-Publisher Feral Interactive erweitert die Strategiespielreihe „Total War“ für Mobilgeräte um einen weiteren Klassiker. Mit der Veröffentlichung von „Total War: Napoleon“ für iOS und Android steht nun ein Titel bereit, der zentrale Konflikte des frühen 19. Jahrhunderts auf Smartphones und Tablets überträgt.

Hier könnt ihr historische Feldzüge aus Napoleons Karriere nachspielen oder alternative Verläufe ausprobieren. Das Spiel orientiert sich an der bekannten Mischung aus Echtzeitschlachten und strategischer Planung und überträgt diese Struktur auf eine mobile Bedienung, so wie wir es von Total War: Empire kennen.

Kampagnen und spielbare Fraktionen

Der Titel umfasst mehrere Schauplätze, die Napoleons Aufstieg und spätere Niederlagen abbilden. Dazu gehören Feldzüge in Italien und Ägypten sowie die Auseinandersetzungen mit europäischen Koalitionen. Ergänzend ist die Peninsular-Kampagne enthalten, in der spanische Truppen und ihre britischen Verbündeten gegen die französische Besatzung kämpfen.

Die mobile Version erweitert das Fraktionsangebot und erlaubt zusätzlich Einsätze mit Spanien, Portugal, Dänemark oder dem Osmanischen Reich. Die bekannten Mechaniken aus der Desktopfassung bleiben nach Angaben des Anbieters erhalten, etwa der Wechsel zwischen militärischen Entscheidungen, wirtschaftlicher Verwaltung und diplomatischem Austausch.

Technische Anforderungen und Steuerung

Für eine stabile Nutzung empfiehlt Feral Interactive den Einsatz von Geräten mit iOS 18 oder neuer. Die Installation benötigt zwölf Gigabyte freien Speicher, wobei zusätzlicher Platz Startproblemen vorbeugen soll. Unterstützt werden iPhones ab dem XR sowie iPads ab der achten Generation.

Die Steuerung ist auf Touchbedienung ausgelegt. Wer eine klassische Nutzung bevorzugt, kann Maus und Tastatur verbinden und damit eine an die Desktopversion angelehnte Spielweise wählen. Enthalten sind zudem sämtliche Erweiterungen der ursprünglichen PC-Ausgabe, darunter zusätzliche Einheiten und historische Szenarien.