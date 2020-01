Telekom: Jeder 5. Store schließt, mobiler IPv6-Zugang wird ausgerollt

Zum neuen Jahr stellt der Bonner Netzbetreiber gleich mehrere Weichen und reagiert aktuell mit zwei Ankündigungen auf das sich ändernde Privatkunden-Geschäft in Deutschland und die zunehmende Knappheit von IPv4-Adressen.

Wegen starken Veränderung im Kundenverhalten hat die Telekom angekündigt ihren Privatkunden-Vertrieb in Deutschland neu aufstellen zu wollen. Teil der Radikalkur: Von den derzeit 504 Telekom Shops sollen bis Jahresende 2021 ganze 99 ersatzlos geschlossen werden. Zeitgleich schrumpfen die Vertriebsregionen von 6 auf 4.

Bereit sim Sommer will der Netzbetreiber seinen Internet-Vertrieb neu organisieren, sich auf „loyale und markenstarke Partner“ konzentrieren (was auch immer damit gemeint ist) und die Investitionen in den „erlebnisorientierten Ladenbau“ ausbauen.

Die Kundenfrequenz im stationären Einzelhandel und die Anzahl attraktiver Konsumschwerpunkte ist generell rückläufig, gleichzeitig steigt der Online-Umsatz. Deshalb reagiert das Unternehmen jetzt mit einem Transformationsprogramm, das bis Ende des Jahres 2021 umgesetzt wird. Dabei besteht der klare Anspruch, das beste Marken- und Einkaufserlebnis im deutschen Telekommunikationsmarkt zu bieten. Das Programm soll zu einer verbesserten Organisationsstruktur und einer Anpassung der Personalbestände führen. Zugleich werden Freiräume für Investitionen in ein inspirierendes Kundenerlebnis geschaffen. Die organisatorischen Neuerungen werden dazu bereits zum 1. Juli 2020 umgesetzt.

Mobiler IPv6-Zugang startet

Und nicht nur in der Fußgängerzone auch im Netz muss die Telekom ihren Gürtel etwas enger schnallen. Wegen zunehmender Knappheit der IPv4-Adressen, hat die Telekom jetzt damit begonnen, mobilen Nutzern einen gesonderten IPv6-only-Zugang bereitzustellen.

Während das Samsung Galaxy J3 bereits seit dem 23. Januar entsprechend vorkonfiguriert wird, sollen nun auch alle anderen Geräte über ein Update den IPv6-Zugang erhalten.

Wer möchte, so die Telekom, kann aber auch schon jetzt freiwillig auf den IPv6-only-Zugang umstellen. Dafür richtet ihr den folgenden APN in Einstellungen > Mobiles Netz > Mobiles Datennetzwerk ein: internet.v6.telekom