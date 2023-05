Telekom-Bestandskunden erhalten ab Juni einen Datenbonus

Die Deutsche Telekom wird den Datenbonus für treue Bestandskunden auch in ihren Young- und in ihren Prepaid-Tarifen zur Verfügung stellen. Während Prepaid-Nutzer ebenfalls mit 500 MB pro Treuejahr rechnen können, erhalten Nutzer in Young-Tarifen 1 GB pro Treuejahr. Die Young-Tarife sind ebenfalls auf maximal 10 GB gedeckelt. Prepaid-Nutzer können das Datenvolumen ihres aktiven Tarifes lediglich verdoppeln

Seit einigen Monaten konzentriert sich die Deutsche Telekom in ihrer Kommunikation verstärkt auch auf Bestandskunden. Erst im März führte die Telekom ihren so genannten Treuebonus für Festnetz- und Internetkunden ein, der sich auf bis zu 500 Euro pro Kunde aufsummierte.

Insert

You are going to send email to