E-Bikes: Cowboy will lokales Händlernetz aufbauen

Die E-Bikes von Cowboy kommen ähnlich wie die Fahrräder von Wettbewerbern wie etwa VanMoof eng an eine begleitende App gekoppelt. Über die für iOS und Android verfügbare Cowboy-App erhält man neben einem Dashboard mit klassischen Tacho-Funktionen unter anderem detaillierte Informationen zu technischen Details wie dem aktuellen Batteriestand. Darüber hinaus stehen ausgereife Navigationsfunktionen – ein iOS-Widget inklusive, Fahrstatistiken und die Anbindung an ein eigenes soziales Netzwerk bereit.

Unabhängig davon will der Hersteller weiterhin seine Reparaturangebote Cowboy Care und Cowboy Mobile Service anbieten. Bei Cowboy Care handelt es sich um ein Abo zum Monatspreis von 20 Euro, das den Einsatz eines Technikers vor Ort inklusive Ersatzteile beinhaltet und selbst bei Reifenpannen in Anspruch genommen werden kann.

Cowboy will dabei nur sorgfältig ausgewählte Service-Betriebe in sein Partner-Netzwerk aufnehmen. Interessierte Fahrradläden können die Bewerbung für die Teilnahme online einleiten .

Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bis Ende des Jahres 300 neue Einzelhandelspartner in 60 europäischen Städten zu gewinnen, in denen man nicht nur Service-Dienstleistungen erhält, sondern die E-Bikes von Cowboy auch kaufen kann.

Der belgische E-Bike-Hersteller Cowboy will seinen Endkundenservice deutlich verbessern. Im Rahmen von Kooperationen mit unabhängigen Fahrradgeschäften will das Unternehmen ein europaweites Partner-Netzwerk aufbauen.

Insert

You are going to send email to