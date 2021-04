Telegram will ab Mai Videokonferenzen unterstützen

Angesichts der durch die Pandemie bedingten Umstellungen im Alltag sehen sich auch Chat- und Nachrichten-Apps vor neue Herausforderungen gestellt. Insbesondere Funktionen für Gruppentelefonate und Videokonferenzen sehen eine starke Nachfrage. Die Messenger-App Telegram will diesbezüglich aufholen und kündigt umfassende Erweiterungen.

Dem Telegram-Gründer Pavel Durov zufolge sollen die Sprach-Chats in der Messenger-App im Mai um eine Video-Option erweitert werden. Durov verspricht damit verbunden nicht nur, seine App zu einer leistungsfähigen Plattform für Gruppen-Videoanrufe zu machen, sondern will damit verbunden auch Zusatzfunktionen bereitstellen, wie man sie von einem modernen Videokonferenz-Werkzeug erwarten könne. So sollen Optionen zur Bildschirmfreigabe, Rauschunterdrückung und auch die Möglichkeit zur verschlüsselten Datenübertragung integriert werden, und dabei die gewohnte Leistungsfähigkeit der App erhalten bleiben.

Erweiterungen in diesem Bereich haben wir in den vergangenen Monaten bei zahlreichen Chat- und Messaging-Anwendungen gesehen. Besonders gut gefallen uns dabei aber weiterhin offene Lösungen, die im besten Fall auch die Möglichkeit zur Teilnahme ohne Download und Registrierung bieten. So hält Skype beispielsweise seit gut einem Jahr schon die Möglichkeit bereit, auch ohne Benutzerkonto an Videokonferenzen teilzunehmen.