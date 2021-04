bunq mit deutschen IBANs – Revolut mit überarbeiteter App

Die jüngsten Gebührenerhöhungen der Commerzbank haben die Diskussion um Konto-Alternativen angekurbelt, die Apple Pay als Bestandteil anbieten. Mit bunq und Revolut werben dieser Tage zwei „App-Konten“ mit Funktionserweiterungen um neue Nutzer.

Der niederländische Anbieter bunq bietet seit dieser Woche erstmals auch deutsche IBAN-Kennungen an. Bislang waren die Konten von bunq auch in Deutschland stets mit einer niederländischen IBAN und in der Konsequenz mit der vorangestellten Länderkennung NL ausgestattet. Dies sollte im europäischen Zahlungsverkehr zwar grundsätzlich kein Beinbruch sein, hat jedoch immer mal wieder für Irritationen und unnötige Nachfragen gesorgt.

Zunächst sollen die deutschen IBAN-Nummern nur an bunq-Kunden vergeben werden, die sich neu für ein Konto registrieren. Der Anbieter teilt allerdings mit, dass bereits an einer Lösung für Bestandskunden gearbeitet wird. Demnach wird es in wohl in absehbarer Zeit auch für deutsche bunq-Nutzer mit niederländischer IBAN möglich sein, auf eine DE-Kennung zu wechseln. Die Landeszugehörigkeit muss bei bunq grundsätzlich durch ein entsprechendes Ausweisdokument belegt werden. Weitere Informationen hierzu hält der Anbieter hier bereit. Eine Übersicht der Preise und Kontooptionen von bunq findet sich hier.

Revolut-App in Version 8.0

Revolut wirbt derweil aktiv für seine mittlerweile in Version 8 verfügbare und mit dem letzten Update nennenswert überarbeitete iOS-App. Die neue Benutzeroberfläche soll für mehr Übersicht sorgen und eine zielgerichtete und vereinfachte Bedienung ermöglichen. Die unterschiedlichen Preisstaffelungen von Revolut könnt ihr hier vergleichen.

Sometimes when you’re creating a masterpiece, things can get a little complex. Even Da Vinci had to do a little tidying up now and then. Explore version 8.0 – a simplified app, with infinite possibilities. pic.twitter.com/yyD0ofHKcH — Revolut (@RevolutApp) April 27, 2021

Wir wollen dazu anmerken, dass wir keines der beiden Angebote selbst nutzen und somit weder mit persönlichen Erfahrungen noch einer objektiven Einschätzung dienen können. Eure persönlichen Erfahrungsberichte und Tipps sind daher herzliche willkommen – gerne auch zu anderen Banken, die Apple Pay als Standardoption mit anbieten.