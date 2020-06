Telegram mit neuem Videoeditor und verbessertem GIF-Support

Die Entwickler der Messenger-App Telegram liefern ihr nächstes großes Update aus. Version 6.2 kümmert sich umfassend um die innerhalb der App zur Verfügung stehenden Optionen zur Medienbearbeitung.

Ausführlich werden die Neuerungen in einem Blog-Eintrag zum Update erläutert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der integrierte Medieneditor aufpoliert wurde und nun auch den Umgang mit animierten Stickern und Video beherrscht.

Auch an der Integration von animierten GIFs haben die Entwickler geschraubt. Die Ladezeiten der Bilder sollen sich nach dem Update deutlich verkürzen und das Auffinden von Bildern vereinfacht werden.

Einer aktuell von der Bundesnetzagentur veröffentlichten Rangliste zufolge rangiert Telegram in Deutschland auf Platz 6 in den Messenger-Charts. Am beliebtesten ist wenig überraschend WhatsApp, Apples FaceTime und iMessage finden sich knapp hinter Telegram.