Telegram Messenger unterstützt Nachrichten mit 2 GB Größe

Der Telegram Messenger setzt weiterhin auf Funktionsreichtum. So bringt auch die neue App-Version 6.3 bringt wieder eine Reihe von Erweiterungen, die hier und da Verwendung finden werden.

Telegram-Nutzer können anstelle eines statischen Profilbilds nun auch Videodateien verwenden. Diese lassen sich mit Effekten verschönern und es besteht die Möglichkeit, einen speziellen Bildausschnitt als Titelbild bzw. Vorschau auszuwählen.

Auch wurde den Telegram-Entwicklern zufolge die Funktion „Leute in der Nähe“ verbessert und man kann nun herausfinden, wie weit ein Chatpartner, der die Kommunikation über „Leute in der Nähe“ aufbaut, entfernt ist.

Bemerkenswert ist auch die Erweiterung der Speicherbegrenzung für per Chat verschickte Dateien. Telegram unterstützt hier jetzt Dateien mit bis zu 2 GB statt zuvor 1,5 GB Größe. Diese Anhänge werden zugleich dauerhaft und verschlüsselt für den persönlichen Zugriff gespeichert. In der hierfür verwendeten „Telegram Cloud“ steht Nutzern zu diesem Zweck unbegrenzter Speicherplatz zur Verfügung. Dabei werden beliebige Dateiformate unterstützt. Seid euch jedoch darüber im Klaren dass die maximale Dateigröße ein eher theoretischer Wert ist, die Up- und Download-Zeiten können die Freude am unbegrenzten Speicherplatz deutlich schmälern. Zudem ist das Auslagern von Dateien als Chat-Anhang kein sonderlich komfortables Backup-Konzept.

Weitere Neuerungen mit Telegram 6.3: