Telegram Messenger erlaubt Videochats mit 1.000 Zuschauern

Die neue Version des Telegram Messenger will Videoanrufe zumindest zahlenmäßig auf ein neues Level heben. Fortan erlaubt die App Videoanrufe mit bis zu 1.000 Zuschauern und darüber hinaus Zuhörern (also Audio ohne Bild) in unbegrenzter Zahl.

Telegram spricht dabei von „Gruppen-Videoanrufen 2.0“, allerdings muss in diesem Zusammenhang klar sein, dass „nur“ 30 Nutzer tatsächlich miteinander sprechen können, bei den Zuschauern und Zuhörern handelt es sich tatsächlich nur um Personen, die einem Gruppen-Videochat still beiwohnen können. Die Entwickler von Telegram wollen sich damit aber nicht begnügen und kündigen an, dass sie diese Beschränkung irgendwann komplett aufheben wollen, sodass beliebig viele Menschen an Gruppenanrufen teilnehmen können.

Die neue Telegram-Version bietet darüber hinaus die Möglichkeit, die Bildschirmfreigabe in Einzelchats zu nutzend und dabei auch die Tonausgabe zu aktivieren. Darüber hinaus stehen für Videonachrichten nun höhere Auflösungen zur Verfügung und man kann auch die Wiedergabegeschwindigkeit dieser verändern. Als Optionen stehen 0,5-, 1,5- oder auch 2-fach zur Verfügung.

Weitere Neuerungen mit Telegram 7.9: