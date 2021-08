Plantbuddy-App unterstützt bei der heimischen Pflanzenpflege

In Plantbuddy lassen sich die heimischen Pflanzen nach Räumen sortiert verwalten. Die App hält die wichtigsten Informationen rund um die Gewächse bereit und kann auch an Maßnahmen wie Gießen oder Düngen erinnern. Nicht in der Datenbank vorhandene Pflanzen lassen sich manuell hinzufügen, ebenso kann man als Nutzer auch seine eigenen Fotos ergänzen.

