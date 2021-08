Xiaomi Mi Smart Air Fryer: Heißluftfritteuse mit App-Bedienung

Mit dem Mi Smart Air Fryer will Xiaomi im September eine Heißluftfritteuse nach Deutschland bringen, die sich auch per App bedienen und programmieren lässt.

Der Mi Smart Air Fryer kommt mit 3,5 Liter Fassungsvermögen und lässt sich auf Temperaturen zwischen 40 und 200 Grad einstellen. In der Folge eignet sich das Gerät nicht nur zum Pommes machen, sondern kann auch zum Auftauen von Kühlkost, Backen oder sogar zum Herstellen von Joghurt verwendet werden.

Wertvolle Unterstützung soll dabei die Xiaomi-App Mi Home leisten. Hier will der Hersteller mit einer Sammlung von mehr als 100 Rezepten inspirieren und bei der Benutzung unterstützen. Über die App besteht dann auch die Möglichkeit zur Fernbedienung des Xiaomi Mi Smart Fryer inklusive einer Planungsfunktion für bis zu 24 Stunden im Voraus. Ergänzend kann die Fritteuse auch an Amazon Alexa und Google Home angebunden werden. Davon unabhängig stehen auch klassische Bedienelemente in Kombination mit einem in die Gerätefront integrierten OLED-Display zur Verfügung.

Xiaomi will die Produktneuheit im September in Deutschland in den Handel bringen. Als unverbindliche Preisempfehlung werden 99 Euro genannt.