Telegram-Messenger erlaubt effektivere Speicherverwaltung

Der in Telegram integrierte Medieneditor wurde überarbeitet und um zusätzliche Werkzeuge erweitert, darunter auch ein neues Weichzeichner-Werkzeug, mit dessen Hilfe sich sensible Daten unkenntlich machen lassen.

Darüber hinaus bringt das letzte Update für Telegram in diesem Jahr verschiedene Neuerungen rund um die Verwendung der App. So kann man nun auch Bilder mit Spoiler-Effekten verschicken, zuvor war dies nur für Texte möglich. Die Nachrichten werden dabei verdeckt angezeigt und man muss sie antippen, um den tatsächlichen Inhalt anzuzeigen.

