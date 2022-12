Silvesterparty mit Spotify, Deezer und Apple Music

Wenn ihr nach einem Soundtrack für die morgige Silvesterparty sucht, solltet ihr bei eurem Musikdienst fündig werden. Zumindest Spotify, Deezer und Apple Music haben die entsprechenden Vorbereitungen bereits getroffen. Ergänzende tipps könnt ihr natürlich gerne noch in den Kommentaren anbringen.

Spotify rührt die Werbetrommel für seinen New Year’s Hub als zentrale Anlaufstelle für die musikalische Unterhaltung zum Jahreswechsel. Hier hat der Musikdienst eine Auswahl von Party-Wiedergabelisten und DJ-Mixes für eure Party bereitgestellt.

Auch Nutzer von Deezer können von zentraler Stelle aus auf einen vielseitige Auswahl mit musikalischer Unterhaltung für ihre Silvesterparty zugreifen. Bei Deezer heißt das ganze „Party-Channel“ und wird an zentraler Stelle in der Deezer-App präsentiert. Neben Wiedergabelisten mit unterschiedlichem Schwerpunkt stehen hier ebenfalls exklusive DJ-Mixe, sowie Künstler-Playlists und „Zeitreise-Listen“ mit Fokus auf bestimmte Jahrzehnte zum Abruf bereit.

Bei Apple Music präsentieren sich die Party-Vorschläge etwas unübersichtlicher unter der Überschrift „New Year’s Eve Party“ und setze sich zum Großteil aus einem bunten Mix von Standard-Wiedergabelisten aus Apples Musikdienst zusammen.

Pop around the Clock: Live-Konzerte im TV

Und natürlich wollen wir in diesem Zusammenhang auch nochmal an das 3sat-Angebot „Pop around the Clock“ erinnern. In diesem Jahr laufen die anlässlich des Jahreswechsels ausgestrahlten Konzertmitschnitte bereits am frühen Silvestermorgen an.

In diesem Jahr stehen unter anderem Konzertmitschnitte von a-ha, den Foo Fighters, Jennifer Lopez, Bruce Springsteen, Herbert Grönemeyer, Oasis, Céline Dion, John Mayer und Sting auf dem Programm. Darüber hinaus hält die ZDF-Mediathek aber auch noch eine Reihe von Live-Mitschnitten zum Abruf bereit, die schon zu einem früheren Zeitpunkt ausgestrahlt wurden.