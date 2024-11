Telefonbetrug: „KI-Oma“ soll Scammern die Zeit rauben

O2 setzt im Rahmen seiner Maßnahmen gegen Telefonbetrug auf einfallsreiche Methoden. In Großbritannien will der Konzern den sogenannten „Scammern“ das Leben mithilfe einer „KI-Oma“ schwer machen. Die Daisy genannte, eigentlich „dAIsy“ geschriebene, künstliche Intelligenz soll Telefonate von Betrügern maximal in die Länge ziehen..

Neben dem mit dieser Methode verbundenen Frusterlebnis ist bei dieser Maßnahme vor allem das Ziel, die Anrufer zu binden und somit zu erwirken, sodass während dieser Zeit keine anderen Kunden kontaktiert werden. „Während die Anrufer damit beschäftigt sind, mit dAIsy zu reden, stören sie dich nicht.“

O2 hat in diesem Zusammenhang mitgeteilt, dass in die Betrugsbekämpfung mit KI-gestützten Tools massiv investiert wird. Man blockiere jeden Monat Millionen von betrügerischen Textnachrichten und Anrufen, die an die Kunden des Unternehmens gerichtet sind.

Nutzer sollen Spam melden

Die Betrugsversuche per Telefon oder SMS-Nachrichten sind zwar zumeist recht plump, teils finden sich hier inzwischen aber auch durchaus kreative Varianten, die für weniger versierte Menschen oft schwer erkennbar sind. Zudem muss man damit rechnen, selbst Opfer von mithilfe von KI generierten Sprachrobotern zu werden.

Ziel solcher Anrufe ist es eigentlich immer, persönliche Informationen, Geld oder Zugriff auf die Geräte der Angerufenen zu erlangen. Um Vertrauen zu gewinnen, geben sich die Scammer dabei in der Regel als seriöse Unternehmen, Behörden oder als Bekannte wie Freunde, Familienmitglieder oder Kollegen aus.

Während O2 seine im Hintergrund laufenden Maßnahmen gegen Telefon- und SMS-Betrug hier unterhaltsam vermarktet, sind natürlich auch alle anderen Provider daran interessiert, dergleichen so gut es geht zu verhindern. Das Melden von Betrugsversuchen leistet hierbei eine wichtige Unterstützung, was mittlerweile zumindest bei entsprechenden SMS ganz einfach ist. Bei neu eingegangenen Nachrichten von unbekannten oder verdächtigen Absendern bekommt ihr hierfür in der Regel direkt eine Option zum „Spam löschen und melden“ angezeigt.