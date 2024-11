HomeKit-Messsteckdose und Kombi-Powerbank zum Bestpreis

Der Preis für die mit HomeKit kompatible VOCOlinc-Schaltsteckdose mit Verbrauchsmessung ist – zeitlich begrenzt – auf weniger als 10 Euro gefallen. Vorausgesetzt wird dann allerdings, dass man drei Stück davon auf einmal kauft.

Das Dreierpack wird bei Amazon aktuell mit einem Preis von 39,99 Euro gelistet. Aktiviert man den derzeit dort verfügbaren 30-Prozent-Gutschein, so landet man bei einem Endpreis von 27,99 Euro. Auf die einzelne Steckdose gerechnet sind das gerade mal 9,33 Euro.

Rückblickend war die „VOCOlinc VP3“ eine der ersten mit Apple Home kompatiblen Schaltsteckdosen, mit denen sich auch der Verbrauch verbundener Geräte messen lässt. Wenn es nur um das Schalten per App oder Siri und um Automationen geht, kann man die App direkt in HomeKit einbinden und auf die Hersteller-App verzichten. Für die Strommessung ist die VOCOlinc-App nötig, da Apple Home diese Funktion nicht unterstützt. Erfreulich ist hier, dass sich die VOCOlinc-App im sogenannten „HomeKit-Modus“ auch komplett ohne Benutzerkonto und Anmeldung verwenden lässt.

Allround-Powerbank jetzt ab 12,44 Euro

Beim Thema „Rabatt“ können wir auch nochmal kurz die Mini Power Bank von Veger erwähnen. Hier ist der Preis abhängig von der gewünschten Farbvariante zum Teil sogar noch weiter gefallen und in der günstigsten Version kommt man jetzt schon für 12,44 Euro zum Zug.

Achtet darauf, jeweils die angezeigten Gutscheine zu aktivieren, dann solltet ihr an der Kasse auf die in der Grafik unten gelisteten Endpreise kommen. Hier können wir dann auch gleich noch an die mit den letzten großen Updates für iOS und macOS eingeführte Möglichkeit erinnern, einfache Rechenaufgaben direkt in Apples Notiz-App zu erledigen. Die in blauer Schrift angezeigten Endpreise fügt die Notiz-App automatisch ein, sobald wir die Prozentrechnung mit einem Gleichzeichen abschließen.

Die Powerbank von Veger zeigt sich extrem flexibel und lässt sich gleichermaßen mit USB-C- und Lightning-Geräten verwenden. Die passenden Kabel sind mit dabei. Zudem ist noch eine Ladefläche für die Apple Watch integriert.