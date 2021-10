Satellite Beta: Sipgate erprobt mobile Gruppenrufnummern

An die Satellite-App erinnert ihr euch noch? Das grundsätzlich kostenlos nutzbare Angebot der VoIP-Spezialisten von Sipgate versorgt euch nach dem Download der Anwendung mit einer Mobilfunknummer, die euch anschließend mit monatlichen 100 Freiminuten zum Führen von Telefonaten ausstattet. Zuletzt wurde das Satellite-Angebot um das neue Feature „intelligente Erreichbarkeit“ erweitert, das als flexibler „Nicht stören“-Modus festlegen kann wann ihr für eingehende Anrufe erreichbar seid.

Jetzt experimentiert Sipgate mit mobilen Gruppenrufnummern. Diese sind kürzlich in die geschlossene Betaphase gestartet und sollen zurückbringen, was in Zeiten von Festnetzanschlüssen noch ganz stinknormal war: Rufnummern die nicht nur Individuen, sondern eine ganze Gruppe von Teilnehmern erreichen.

Wie damals das Telefon in der WG, das Festnetzgerät im Familien-Wohnzimmer oder der Büro-Anschluss. Klingelte man hier durch, war nicht sicher wer abnehmen würde, ans Telefon ging wer gerade zu Hause beziehungsweise im Büro war.

Eben jene Eigenschaft will Sipgate nun mit den eigenen Gruppenrufnummern zurückbringen. Dafür werden in einem ersten Schritt rund 1000 Beta-Tester gesucht, denen Sipgate die neue Funktion exklusiv freischalten und hier erst mal Erfahrungen sammeln will. Mitmachen kann, wer sich über dieses Online-Formluar um die Teilnahme am Betatest bewirbt.

Wer zuerst abnimmt hat das Gespräch.

Zum Auftakt der Betaphase werden Gruppen-Initiatoren mit jeweils einer Rufnummer versorgt. Diese können dann Mitglieder per Link einladen. Sind mehrere Gruppenteilnehmer zusammengekommen, klingeln fortan alle Geräte bei neuen Anrufen auf der Gruppenrufnummer – wer als erstes abnimmt hat das Gespräch.

Wie Sigate gegenüber ifun.de erklärt, ist geplant, dass sich Mitglieder selbstständig an- und abmelden können. Zudem listet eine gemeinsame Inbox die Aktivitäten der Gruppenrufnummer. Den Bedarf an weiteren Funktionen soll der Betatest klären.