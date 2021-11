Free Now: Erneute Preiserhöhung für Taxibuchung

Es ist noch keine drei Monate her, seit der Fahrtenvermittler Free Now neben Gebühren für Wartezeiten und Stornierungen auch eine Servicepauschale eingeführt hat. Diese seit September deutschlandweit fällige Servicegebühr wird in Kürze um stolze 25 Prozent erhöht.

Seit dem 1. September bezahlen Nutzer des Angebots auf Taxifahrten, die über die „Free Now“-App bestellt werden, eine pauschale Servicegebühr in Höhe von 0,79 Euro. Bereits jetzt hat das Unternehmen die erste Preiserhöhung in diesem Segment bekanntgegeben, vom 15. Dezember an wird hier nun 1 Euro pro Fahrt fällig.

Die Einführung der Gebühr hat Free Now im September damit begründet, dass man mithilfe dieser Zahlungen die App stetig verbessern und Innovationen gemeinsam mit allen angeschlossenen Unternehmern weiter vorantreiben wolle.

Bei den Fahrern selbst kommt von diesem Betrag jedenfalls nichts an und man könnte fast den Eindruck gewinnen, dass das unter der Regie von Daimler und BMW geführte Unternehmen seinen ursprünglichen Anspruch, eine Vermittlungsplattform für Taxifahrten zu bieten, mittlerweile als lästig empfindet. Free Now ging 2019 aus MyTaxi hervor und präsentiert sich seither als „Mobilitäts-Vermittler“, der besonders auch Mietwagen, Carsharing, E-Scooter und E-Roller vermittelt.