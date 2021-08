CrowdFarming: „Lebensmittel direkt vom Produzenten“ jetzt auch als App

Die Online-Plattform CrowdFarming bietet landwirtschaftlichen Produzenten die Möglichkeit, direkt mit dem Endverbraucher ins Geschäft zu kommen. Brandneu stehen die Funktionen der Webseite jetzt auch in eine eigenständige iPhone-App gepackt und komfortabel für den Smartphone-Bildschirm aufbereitet zur Verfügung.

Ein wesentlicher Bestandteil von CrowdFarming sind die sogenannten „Adoptionen“. Unterm Strich unterstützt ihr ihr dabei einen Landwirtschaftsbetrieb, indem ihr das gewünschte Produkt schon vorab bezahlt. Damit werden dann Tiere oder Nutzpflanzen versorgt und ihr bekommt das Endprodukt vom Produktionsplan abhängig nach einem entsprechenden Zeitraum, der sich durchaus auch über mehrere Monate erstrecken kann, automatisch zugeschickt.

Kisten bestellen als Alternative zur „Adoption“

Alternativ dazu unterstützt CrowdFarming aber auch den Direktvertrieb und vermittelt entsprechende Angebote aus verschiedensten Produktkategorien, wobei der Schwerpunkt auf Lebensmitteln und Bioprodukten liegt. Auf der CrowdFarming-Plattform finden sich dabei Angebote aus unterschiedlichen Nationen, vom Senf aus Frankreich über Olivenöl aus Spanien bis hin zum Wein und Käse aus Österreich und Deutschland. Zu den anbietenden Betrieben sind dabei stets ausführliche Beschreibungen abrufbar, in denen die Produzenten ausführlich über ihre Produkte und Produktionsbedingungen informieren – vielerorts ist auch ein direkter Besuch möglich.

Die neue App bringt das Webangebot von CrowdFarming aufs iPhone und bietet neben einer Angebotsübersicht die Möglichkeit zum Einkauf bei den vorgestellten Produzenten.

„Marktschwärmer“ mit ähnlichem Konzept

CrowdFarming schlägt in die gleiche Kerbe wie das hier schon vor einiger Zeit vorgestellte Angebot Marktschwärmer. Letzteres ist jedoch auf die lokale Vermittlung von Produkten und Dienstleistungen fokussiert und will beispielsweise regionale Erzeuger direkt mit Verbrauchern verbinden, die ihre Produkte dann an einem in der Nähe gelegenen, „Schwärmerei“ genannten Übergabeort abholen können und sich so den Weg zum Produzenten sparen.