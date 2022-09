Angetrieben wird das Schloss anschließend von drei CR123A/R-Batterien, die bei einer durchschnittlichen Schloss-Betätigung von acht Schließvorgängen am Tag ein halbes Jahr betragen soll. Das Tedee GO misst 57 mm x 63 mm und wiegt 213 Gramm. Wer das Türschloss in zusätzliche Smart-Home-Systeme wie Amazon Alexa oder Google Home einbinden möchte, der benötigt allerdings die Tedee-Bridge .

Besonderheit des Tedee GO sind die nur eingeschränkt vorhandenen Installations-Voraussetzungen. Statt, wie bei anderen Anbietern, einen gesonderten Schließzylinder bemühen zu müssen, lässt sich Tedee GO einfach auf eine bereits vorhandene Kombination aus Zylinder und Schlüssel montieren.

Wie das große Original soll sich auch das kleine Tedee GO sowohl über die Tedee-Applikation als auch über Apples HomeKit-Infrastruktur steuern lassen und wird zum Marktstart ausschließlich in der Farbvariante Weiß-Silber angeboten.

Bluetooth ab Werk, WLAN per Bridge Tedee GO: Kompaktes HomeKit-Türschloss steckt auf dem Schlüssel

