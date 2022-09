iPhone 14: Langsamere Preisentwicklung erwartet

Wer in der Lage ist sich ganze fünf Monate zu gedulden, der kann sogar mit einer Ersparnis von 15 Prozent rechnen – in den ersten drei Monaten der Verfügbarkeit sind für gewöhnlich keine Preisänderungen festzustellen.

Demnach sollen die Ausgangspreise des iPhone 14, in den jeweils kleinsten Speichervarianten in diesem Jahr zwischen 900 und 1300 Euro betragen. Zum Vergleich: Das iPhone 13 ist aktuell ab 899 Euro zu haben (beziehungsweise 799 Euro beim iPhone mini), das iPhone 13 Pro ab 1.149 Euro und das iPhone 13 Pro Max ab 1.249 Euro.

Die Provisionsvermittler von idealo haben kurz vor der Vorstellung des iPhone 14 die historischen Preisentwicklungen des Apple-Handys unter die Lupe genommen und wagen sich an eine erste Preis-Prognose der diesjährigen Geräte-Familie. Sowohl was die Ausgangspreise angeht als auch die voraussichtliche Preisentwicklung.

