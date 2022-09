Jabra Elite 5: Neue In-Ears mit Geräuschunterdrückung und „Spotify Tap“

Die neuen In-Ears von Jabra sind in den Farbvarianten Gold-Beige und Titanium-Schwarz ab sofort zum Verkaufspreis von 149,99 Euro verfügbar und sollen frühe Besteller bis spätestens zum 6. September erreichen. Im Lieferumfang liegt ein USB-C-Kabel zum Laden des Cases bei, zudem werden In-Ear-Aufsätze in drei unterschiedlichen Größen mitgeliefert.

Die Jabra Elite 5 verfügen insgesamt über sechs Mikrofone, von denen zwei nach Innen gerichtet sind. Diese sollen auch in sehr windigen Umgebungen die Aufnahme der Stimme unterstützen und so Telefonate trotz lauter Nebengeräusche ermöglichen.

Ab Werk unterstützen die neuen Ohrhörer Spotify Tap Playback und können so konfiguriert werden, dass bereits eine Berührung ausreicht um Musik aus dem eigenen Spotify-Account wiedergeben zu lassen. Diese kann, wie alle Audioinhalte die über die Jabra Elite 5 wiedergegeben werden, über einen Equalizer an das eigene Gehör angepasst werden.

Insert

You are going to send email to