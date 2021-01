Tetris-App „Falling Lightblocks“: Geheimtipp mit Gestensteuerung

Wer Lust auf eine Runde Tetris hat ist gut damit beraten alles zu tun, außer zur offiziellen Tetris-Applikation zu greifen. Diese wird im App Store von N3twork angeboten und ist mit Groschengrab noch schmeichelnd umschrieben.

Shitris: Die offizielle Tetris-App will euer Geld und eure Daten

Die offizielle Tetris-Anwendung verkörpert vielmehr all das was im App Store schief läuft. Mit Werbung zugepflastert, trackt die Tetris-App ihre Nutzer und hat das Spiel stark verstümmelt um frustrierten Anwendern so kleine Münz-Pakete zu verkaufen. Lange Rede, kurzer Sinn: Macht einen großen Bogen um die offizielle Tetris-App.

Falling Lightblocks aus Schleswig-Holstein

Wie aber soll man dann den Klassiker spielen? Vorhang auf für „Falling Lightblocks„!

Der spendenfinanzierte, quelloffene Tetris-Klon von Benjamin Schulte macht richtig was das Original vergeigt, kann komplett kostenlos geladen werden und punktet mit zwei grandiosen Alleinstellungsmerkmalen.

Zum einen hat Schulte viel Wert auf eine konfigurierbare Steuerung gelegt und bietet seine Version des Spiels mit einer Gesten-Steuerung an, die nicht nur die Einstellung der Sensitivität erlaubt, sondern euch auch wählen lässt, ob diese mit eingeblendeten Bedienelemente und „blind“ funktionieren soll.

Top-Steuerung und Themes

Wenn verfügbar können zudem auch Gamecontroller angeschlossen oder ein On-Screen-Gamepad bzw. On-Screen-Buttons eingeblendet werden. Anfänger, die noch etwas Hilfestellung benötigen, können sich Geisterblöcke anzeigen lassen.

Zweiter Clou: Das Aussehen von Falling Lightblocks ist komplett konfigurierbar. Sound, Hintergrund, Steine – jedes Element des Klassikers lässt sich in Schultes Adaption dem eigenen Geschmack anpassen. Dafür steht ein gesonderter Theme Generator bereit, der euch beim Erstellen eigener Designs hilft. Diese lassen sich weitergeben und in der Community teilen, was dazu führt, dass ihr bereits aus vielen fertigen Themes wählen könnt, die sich hier vorstellen.

Greift zu, macht euch mit den Eigenarten der App vertraut und habt endlich wieder Spaß mit Tetris!