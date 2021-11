Tausende betroffen: Vivid kündigt inaktiven Kunden

Mit dem proaktiven Vorgehen gegen Inaktive Konten will sich Vivid verwaisten Testkonten entledigen, für die das Unternehmen Gebühren an die Solarisbank zahlen muss, die im Hintergrund die Kartenbereitstellung übernimmt und für die Banklizenz geradesteht, die zur Teilnahme im Bankgeschäft vorausgesetzt, von kleinen Anbietern wie Vivid selbst aber nicht vorgehalten wird.

Die Neo-Bank Vivid soll tausenden als inaktiv gekennzeichneten Kunden das Konto gekündigt haben und erinnert damit an die Konkurrenz von N26, die vor einigen Jahren ebenfalls zahlreichen Bestandskunden kündigte , weil diese zu häufig Geld am Automaten abgehoben haben sollen.

