„Tapestry“: Neuer Multi-Feed-Reader von Iconfactory startet

Wenn es darum geht, einen selbst zusammengestellten Mix aus Nachrichten-Feeds aus verschiedensten Quellen zu konsumieren, ist schon seit geraumer Zeit feeeed unsere Empfehlung. Die für iPhone und iPad verfügbare App hat jetzt allerdings namhafte Konkurrenz bekommen. Das Entwicklerstudio Iconfactory hat mit Tapestry nun ebenfalls einen Multi-Feed-Reader am Start.

Das Team von Iconfactory kann auf langjährige Erfahrung in diesem Bereich zurückblicken und ist zudem für sein charakteristisches und ansprechendes Design bekannt. Iconfactory hat einst die Twitter-App „Twitterrific“ entworfen und ist zudem für Anwendungen wie „Linea Sketch“ oder „Tot“ bekannt.

Bei der neuen App „Tapestry“ dreht sich alles um den zentralen Zugriff auf die Inhalte von Blogs und Social-Media-Streams. Die App unterstützt die Anbindung an Dienste wie Mastodon, Bluesky und Tumblr, kann RSS-Feeds integrieren und ebenso YouTube-Channels oder Podcasts abonnieren. All dies findet sich dann entsprechend den Vorlieben des Nutzers in einem zentralen Nachrichten-Feed integriert.

Beliebige Quellen einbinden

Bei der Einbindung von Inhalten setzt die App auf sogenannte „Connectors“. Die Entwickler beschreiben diese als eine Sammlung von Dateien, die einen Feed beschreiben und mit deren Hilfe man über eine sichere Verbindung die Inhalte der Quellen beziehen kann. Wo eine Authentifizierung erforderlich ist, setzt die App auf standardisierte Mechanismen wie OAuth oder JSON Web Tokens.

Über die vom Start weg in „Tapestry“ angebotenen Verbindungsmöglichkeiten lassen sich solche Konnektoren im Prinzip für beliebige Quellen erstellen. Als einzige Voraussetzung gilt, dass der Dienst eine Schnittstelle nach außen anbietet. Für das Erstellen solcher „Connectors“ bieten die Entwickler eine Mac-App namens Tapestry Loom an.

Vollversion im Abo oder als Einmalkauf

„Tapestry“ lässt sich kostenlos aufs iPhone oder das iPad laden und verwenden. In ihrer Vollversion blendet die App nicht nur Werbebanner aus, sondern bietet auch zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten. Hier hat man die Wahl zwischen einem Abonnement zum Monatspreis von 1,99 Euro (22,99 Euro im Jahr) oder einer Einmalzahlung in Höhe von 89,99 Euro.