„Lara Croft: Guardian of Light“ verspricht ausgefeilten virtuellen Controller

Feral Interactive hat mit „Lara Croft: Guardian of Light“ ein neues iOS-Spiel mit der Heldin aus dem Adventure-Klassiker „Tomb Raider“ angekündigt. Im Original ist der Titel in Deutschland als „Lara Croft und der Wächter des Lichts“ bereits 2010 erschienen. Mit der nun für den 27. Februar angekündigten Version präsentieren die Entwickler einen gleichermaßen ungewohnten wie interessanten Ableger der Adventure-Reihe.

Von der Handlung her bewegt sich „Lara Croft: Guardian of Light“ in für die Spielreihe klassischen Gefilden. Laut der vorab im App Store veröffentlichten Beschreibung muss man sich mithilfe von Platforming und dem Lösen von Rätseln durch den mexikanischen Dschungel bewegen und dabei geheimnisvolle Tempel erforschen, giftige Sümpfe durchqueren und durch vulkanische Höhlen navigieren. Ziel ist es, Xolotl, den Hüter der Dunkelheit, zu besiegen, bevor er die Welt in ewiges Dunkel stürzt.

Zweistufige Steuerung mit haptischem Feedback

Interessant könnte den Titel aber nicht nur die ungewohnte Aufsicht-Perspektive, sondern vor allem auch die Steuerung machen. Dazu gibt es bei TombRaider.com auch ein Interview mit der leitenden Designerin des Spiels, in der die mehrstufige und durch haptisches Feedback unterstützte Bedienung der virtuellen Joysticks erklärt wird.

Bei Nichtbenutzung wird der Joystick abgeschwächt angezeigt, sodass er nicht stört, seine Position aber stets zu erkennen ist. Um zu zielen, kann man den virtuellen Controller leicht in eine beliebige Richtung drücken, ohne direkt eine Reaktion zu veranlassen. Erst wenn man den virtuellen Stick noch weiter und über einen Punkt hinaus schiebt, der durch haptisches Feedback angezeigt wird, zielt und schießt Lara zugleich in die gewünschte Richtung.

Die neue iOS-Version von „Lara Croft: Guardian of Light“ lässt sich vom 27. Februar an für das iPhone und das iPad optimiert als Premiumspiel zum Preis von 8,99 Euro laden. Die Größe des Spiels wird mit 3,7 GB angegeben.