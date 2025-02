All-in-one-Ladekabel von Nomad lädt alle Apple-Geräte

Mit dem Universal Cable for Apple Watch hat der Zubehöranbieter Nomad ein mehr als ungewöhnliches Ladekabel im Programm, das ein wenig an den Apple-Watch-Akku fürs Handgelenk erinnert, den wir eben erst vorgestellt haben: Das neue Nomad-Kabel hat einen Ladepuck für die Apple-Uhr direkt integriert.

Nomad bewirbt das neue Kabel selbst als das erste Ladekabel seiner Art. Die Vorteile einer solchen Lösung liegen durchaus auch auf der Hand. Insbesondere, wenn man viel unterwegs ist, hat man hier mit einem Griff alles dabei. Einen weiteren Anwendungsbereich sieht der Hersteller im Bereich von Nutzern, die ihren Schreibtisch oder auch ihr sonstiges Umfeld bestmöglich optimieren und überschaubar halten wollen.

Komplettlösung für unterwegs

Anders als bei einem gewöhnlichen Ladegerät für die Apple Watch oder auch den schon seit längerer Zeit als Zubehör erhältlichen Ladepucks zum Aufstecken ist das Ladegerät für die Uhr hier ein fester Bestandteil des Kabels, der allerdings selbst ebenfalls mit einem USB-C-Stecker ausgestattet ist und somit den Anschluss von weiterem zu ladendem Zubehör wie einem iPhone erlaubt.

Dank dieser Möglichkeit der Verwendung kann sich das neue Zubehör in der passenden Umgebung auf jeden Fall als enorm praktisch erweisen. Dazu kommt, dass sich – das wird immer wieder vergessen – mit dem Ladegerät für die Apple Watch auch die Ladehülle der AirPods drahtlos aufladen lässt. Somit ist man als reisender Apple-Nutzer bestens gewappnet, wenn man nur dieses eine Kabel zusammen mit einem geeigneten Netzteil dabei hat.

Verkaufspreis 100 Euro

Bleibt nur der happige Preis für das neue Zubehör. Nomad verkauft sein Universalkabel für die Apple Watch für satte 100 Euro. Dazu kommen bei Bestellung über die Webseite des Herstellers zudem 11 Euro Versandkosten.

Bezüglich des dazu passenden Netzteils kommt es darauf an, was ihr letztendlich damit laden wollt. Wenn nur ein iPhone und die Apple Watch am Kabel hängen, kommt man mit deutlich weniger Leistung aus, als wenn man auch einen Mac damit aufladen will. Die maximal unterstützte Ladeleistung für den USB-C-Anschluss wird von Nomad mit 100 Watt angegeben.