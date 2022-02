Tapbacks auf Android: iMessage-Reaktionen werden bald richtig interpretiert

iPhone-Anwender haben in Apples Nachrichten-Applikation schon länger die Möglichkeit den Sprechblasen in laufenden Kurznachrichten-Konversationen eine von fünf Schnellreaktionen zukommen zu lassen.

Die sogenannten „Tapbacks“ haben sich seit ihrer Einführung nicht wesentlich verändert und bieten iPhone-Nutzern fünf Wahlmöglichkeiten: Ein Herz, den Daumen nach oben, den Daumen nach unten, ein lachendes „HaHa“, zwei unterstreichende Ausrufezeichen und ein Fragezeichen an.

Googles Nachrichten-App passt sich an

Ist eine der Schnellreaktionen ausgewählt, taucht diese auch auf dem Gerätedisplay eures Gegenüber auf. Es sei denn, dieser kommuniziert mit euch nicht per iMessage, sondern über ganz reguläre SMS, also mit den grünen und nicht mit den blauen Sprechblasen. Dies ist fast immer der Fall, wenn Kurznachrichten zwischen iOS- und Android-Geräten hin und her geschickt werden.

Aus einem Tapback mit dem Herz wird auf den Geräten befreundeter Android-Nutzer dann die schlichte Kurznachricht: „Max gefällt diese Nachricht“.

Die könnte sich offenbar schon in Kürze ändern. So ist Google dazu übergegangen in ersten Testversionen der Hauseigenen Nachrichten-Anwendung die von iOS-Nutzern verschickten Tapbacks auch als solche zu interpretieren und zeigt seinerseits nun nicht mehr trockene Textnachrichten, sondern die passenden Emojis am richtigen Platz an.

„iPhone-Reaktionen als Emoji anzeigen“

Die neue Funktion, die das Android-Blog Droid-Life zuerst entdeckte, ist noch nicht auf allen Android-Geräten aktiv, scheint aber für alle Nutzer von Google Messages vorbereitet zu werden.

Nach Angaben des US-Portals The Verge soll die neue Funktion „iPhone-Reaktionen als Emoji anzeigen“ in den aktuellen Beta-Ausgaben der Google Messages-Applikation standardmäßig aktiviert sein. Die neue Funktion kann hier im Menü „Erweitert“ im Bereich „Einstellungen“ zugeschaltet werden.