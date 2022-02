Übersetzungen mit Sprachausgabe: Die Translator Widget App

Die fertig übersetzen Texte können von der Applikation auf Wunsch laut vorgelesen werden – ein Feature, das sich auch automatisch aktivieren lässt. Zudem bringt die Translator Widget App mehrere Widgets für den iOS Homescreen mit, die die jeweils letzten Übersetzungen anzeigen und so in Erinnerung rufen können.

Die Eingabe lässt sich manuell über die iPhone-Tastatur vornehmen, kann aber auch mit Hilfe der Kamera oder über die Standard-Spracheingabe Googles erfolgen. Wählt man die Kamera-Option erfasst die Translator Widget App den Text vor der Kameralinse per oCR und übernimmt diesen in den Textbereich.

