AirPods und AAC-ELD: So klingt Apples neues Bluetooth-Profil

Ein lesenswerter Aufsatz , der von mehreren Audio-Beispielen durchsetzt ist, die wir euch auch hier zum Nachhören eingebettet haben und so eure Ohren entscheiden lassen, ob Apple vielleicht etwas zu dick aufgetragen hat oder, und dies wäre das Fazit von Marco Pfeiffer, mit AAC-ELD für eine der größten Verbesserung im Bereich Bluetooth-Audio in den vergangenen zehn Jahren verantwortlich zeichnet.

Der in Schleswig-Holstein ansässige Web-Entwickler Marco Pfeiffer hat in seinem Blog eine spannende Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Bluetooth-Audio-Profilen veröffentlicht und kommt dabei auch auf das neue Profil AAC-ELD zu sprechen, das Apple im Rahmen der AirPods-3-Vorstellung als „überlegenen Sprachcodec“ bezeichnete, mit dem sich auch FaceTime-Anrufe in einer Full-HD-Sprachqualität führen lassen würden.

