„Tap to Pay“ startet in acht weiteren europäischen Ländern

Passend zur anstehenden Urlaubssaison hat Apple „Tap to Pay“ in acht weiteren europäischen Ländern freigeschaltet. Ab sofort haben auch Händler in Belgien, Dänemark, Griechenland, Island, Kroatien, Luxemburg, Malta und Zypern die Möglichkeit, mit ihrem iPhone Kartenzahlungen zu akzeptieren. Ein klassisches Lesegerät für Bezahlkarten wird dabei nicht benötigt.

Mithilfe von „Tap to Pay“ können Händler kontaktlose Zahlungen mit dem iPhone akzeptieren, wenn sie über einen Vertrag mit einem die Funktion unterstützenden Finanzdienstleister verfügen und die jeweils zugehörige App installiert haben. Zu den bekanntesten Anbietern gehören hier Stripe, SumUp, Mollie, Adyen und auch Revolut. Demnächst will auch PayPal verstärkt in diesem Bereich mitmischen.

Hier die neuen Länder und Zahlungsabwickler:

Belgien: Adyen, Axepta, Mollie, myPOS, Pay.nl, Revolut, Stripe, SumUp, Viva und Worldline.

Dänemark: Adyen, Mollie, Nexi, Revolut, Stripe, SumUp, Surfboard Payments, Viva und bald auch PayPal.

Griechenland: myPOS, Viva, Worldline und bald NBG Pay.

Island: Adyen, Rapyd, Revolut und bald Teya.

Kroatien: Adyen, Viva und Worldline.

Luxemburg: Adyen, Mollie, Revolut, Stripe, SumUp, Viva und Worldline.

Malta: Adyen, Global Payments, Revolut, SumUp und Viva.

Zypern: Adyen, Revolut, SumUp, Viva und Worldline.

iPhone statt Kartenterminal

Für Kunden ist diese Liste unerheblich. Während sich die teilnehmenden Händler für einen der in ihrem Land aktiven Zahlungsabwickler entscheiden und diese in der Regel auch anteilig vergüten müssen, kann man „Tap to Pay“ als Kunde wie ein gewöhnliches Kartenterminal nutzen. Dabei spielt es keine Rolle ob man eine kontaktlose Kredit- oder Debitkarte an das Händler-iPhone hält, oder die Bezahlung über Apple Pay und ein eigenes iPhone oder die Apple Watch ausführt.

In Deutschland ist „Tap to Pay“ schon seit fast einem Jahr verfügbar. Die Funktion ist hierzulande seit Juni 2024 verfügbar und wird zunehmend von Einzelhändlern, Gastronomen und auch Marktverkäufern unterstützt.