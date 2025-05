iPad-Version von WhatsApp veröffentlicht

Der WhatsApp-Messenger ist jetzt auch für das iPad verfügbar. Die App lässt sich in der überarbeiteten Version im App Store laden. Der Veröffentlichung ging ein gut ein halbes Jahr laufender, zum Teil auch öffentlich durchgeführter Beta-Test voraus.

Die jetzt für alle Nutzer verfügbare iPad-Version von WhatsApp ist vollständig an die größeren Bildschirmformate der iPad-Modelle angepasst und kann sowohl im Quer- als auch im Hochformat verwendet werden. Die App unterstützt neben klassischen Text-Messaging-Funktionen auch Sprach- und Videoanrufe mit bis zu 32 Teilnehmern. Neben der Nutzung der Frontkamera ist auch der Zugriff auf die rückseitige Kamera möglich und es werden iPad-Funktionen wie das Teilen des Bildschirminhalts unterstützt.

Mit Magic Keyboard und Apple Pencil kompatibel

Der Funktionsumfang der iPad-Version von WhatsApp ist somit weitgehend identisch mit der Standardversion für das iPhone, verspricht aber ein deutliches Plus an Komfort, wenn man die App zuhause auf dem Sofa verwenden will. Hier könnte sich insbesondere die Kompatibilität mit dem Magic Keyboard für das iPad und dem Apple Pencil als Zugewinn erweisen.

Die neue iPad-Version von WhatsApp unterstützt auch die Multitasking-Funktionen von Apples iPad-Betriebssystem. So lässt sich die App in Verbindung im geteilten Bildschirmmodus oder im Slide-Over-Modus parallel zu anderen Apps verwenden, um beispielsweise im Browser zu recherchieren oder Notizen anzulegen, während man eine Messenger-Nachricht verfasst.

Synchronisierung über Geräte hinweg

Wie bereits bei der Desktop- oder Webversion der Fall, wird auch die iPad-Version von WhatsApp mit einem bestehenden Benutzerkonto verknüpft. Die Synchronisierung zwischen den Geräten erfolgt dann automatisch. Während dieses Vorgangs werden neben Chats und Kontakten auch die zugehörigen Bilder und sonstigen Dateien auf dem aktuellen Stand gehalten. Die App lässt sich dabei vollständig unabhängig vom iPhone nutzen, sofern eine aktive Verknüpfung besteht.