Game Center hat ausgedient: Neue Spiele-Zentrale kommt zur WWDC

Apple will sich offenbar stärker im Spielebereich platzieren. Das Unternehmen arbeitet einem Bloomberg-Bericht zufolge an einer neuen App für Videospiele, die noch im Laufe dieses Jahres für iPhone, iPad, Mac und Apple TV veröffentlicht werden soll. Ziel sei, die Spielefunktionen der Apple-Geräte stärker zu bündeln und sichtbarer zu machen. Unterm Strich dürfte dies auch bedeuten, dass Apple auf diesem Weg die Werbeaktivitäten für sein Spiele-Abo „Apple Arcade“ intensivieren will.

Die neue App sei als Nachfolger des 2010 veröffentlichten Game Center geplant und die Ankündigung soll zum Auftakt von Apples Entwicklerkonferenz WWDC am 9. Juni erfolgen. Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass die Anwendung Bestandteil von iOS 19, iPadOS 19, macOS 16 und tvOS 19 ist.

Zentrale Anlaufstelle für Spieleinhalte

Die App soll als Startpunkt für Spiele dienen und verschiedene Funktionen integrieren, darunter Bestenlisten, Spielstände, Erfolge und Kommunikationsmöglichkeiten. Darüber hinaus werde redaktioneller Inhalt zu neuen Spielen bereitgestellt. Diese Beschreibung hört sich danach an, als wolle Apple auf diesem Weg Funktionen von Game Center, dem App Store und Apple Arcade vereinen.

Es ist damit zu rechnen, dass das über Apples App Stores verfügbare Spieleangebot zumindest bei den Empfehlungen im Fokus stehen wird. Die durch den Verkauf und die In-App-Angebote von Spielen generierten Umsätze sollen bis zu zwei Drittel von Apples App-Store-Einnahmen ausmachen.

Apple spielt beim Desktop-Gaming weiter 2. Liga

Grundsätzlich soll man über die App auch auf Spiele zugreifen können, die nicht über den App Store geladen wurden. Damit könnte Apple eine breitere Auswahl von Titeln auf seinen Geräten zugänglich machen.

Das Unternehmen hat das Thema Mac-Gaming seit dem Wechsel auf eigene Prozessoren bei seinen Desktop-Rechnern wieder mehr ins Zentrum gerückt. In der Tat werden inzwischen immer mehr Premium-Titel für den Mac veröffentlicht. Versionen für Windows-PCs und insbesondere Konsolen genießen bei Spieleentwicklern jedoch weiterhin Priorität.