Tankstellenpreise: “App-Vergleich wichtiger denn je”

Die Preise für Kraftstoffe in Deutschland sind, anders als noch vor einem Monat, Anfang Mai deutlich in Bewegung geraten. Nach Angaben des Bundeskartellamts sanken die Durchschnittswerte zum Start des Tankrabatts am 1. Mai zunächst spürbar, zogen in den folgenden Tagen jedoch wieder an.

Aktuell liegen die Preise für Diesel bei rund 2,08 Euro pro Liter, für Super E5 bei 2,05 Euro und für E10 bei 1,99 Euro.

Deutliche Schwankungen sichtbar

Zum Monatsbeginn war ein Rückgang um etwa 13 Cent je Liter zu beobachten. Bereits einen Tag später zeigten sich jedoch wieder steigende Tendenzen. Auch innerhalb eines Tages kommt es zu deutlichen Ausschlägen. Zur Mittagszeit steigen die Preise häufig an, bevor sie anschließend wieder sinken. Diese Schwankungen können laut Kartellamt im Tagesverlauf bis zu 15 Cent betragen.

Die Behörde betont, dass die steuerliche Entlastung vollständig bei den Verbrauchern ankommen soll. Mineralölunternehmen seien lediglich dafür verantwortlich, diese Entlastung weiterzugeben. Parallel dazu wird die Preisentwicklung fortlaufend überwacht, um Unterschiede zwischen Anbietern sichtbar zu machen.

“App-Vergleich wichtiger denn je”

Auffällig ist derzeit die große Differenz zwischen einzelnen Tankstellen und Marken. Während einige Anbieter Preisänderungen schnell weitergeben, reagieren andere verzögert oder erhöhen ihre Preise stärker. Dadurch entstehen lokal teils erhebliche Unterschiede, selbst innerhalb kurzer Distanzen.

Kartellamtspräsident Andreas Mundt verweist in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf die Bedeutung digitaler Preisvergleiche: „Der App-Vergleich ist momentan wichtiger denn je, weil Preiskurven vieler Tankstellen bzw. Marken stärker variieren als sonst“.



Auch der ADAC weist darauf hin, dass die Wahl der Tankstelle einen direkten Einfluss auf die Kosten hat.

Zusätzlich empfiehlt der Automobilclub, den Zeitpunkt des Tankens zu berücksichtigen. Häufig sind die Preise am Vormittag niedriger als am Nachmittag. Auch die Nutzung von E10 kann Einsparungen bringen, da dieser Kraftstoff im Schnitt günstiger angeboten wird als E5. Technisch ist E10 für die meisten Fahrzeuge geeignet, insbesondere bei Modellen ab Baujahr 2011.

Neben dem Preisvergleich sieht der ADAC weiteres Sparpotenzial im Fahrverhalten und bei der Fahrzeugnutzung. Ein angepasster Reifendruck, der Verzicht auf unnötige Aufbauten sowie vorausschauendes Fahren können den Verbrauch senken und damit die Ausgaben zusätzlich reduzieren.