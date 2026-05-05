Deutscher Computerspielpreis 2026 für iPhone-App „MicroMacro“

In München ist der Deutsche Computerspielpreis 2026 vergeben worden. Die Branche zeichnete insgesamt 15 Produktionen und Projekte aus und verteilte Preisgelder in Höhe von 800.000 Euro. Neben großen Produktionen für PC und Konsole ging es auch in diesem Jahr wieder um mobile Titel.

Während das Berliner Studio Paintbucket Games mit „The Darkest Files“ den Hauptpreis gewann, wurde „MicroMacro: Downtown Detective“ als bestes mobiles Spiel ausgezeichnet. Das Game setzt auf bekannte Spielprinzipien und interpretiert diese für das iPhone neu.

Spiel des Jahres setzt auf Wimmelbild-Prinzip

Der Titel überträgt die Idee klassischer Wimmelbilder in ein interaktives Format. Nutzer bewegen sich durch eine groß angelegte Stadtansicht und verfolgen dort Figuren über mehrere Zeitpunkte hinweg.

Spieler analysieren Bewegungsabläufe von Verdächtigen und rekonstruieren so Tatverläufe. Die Darstellung kombiniert mehrere Zeitebenen in einem Bild. Dadurch entstehen Zusammenhänge, die sich erst durch genaues Beobachten erschließen.

Ein integriertes Markierungssystem unterstützt bei der Spurensuche. Hinweise lassen sich direkt im Bild festhalten, ohne die Darstellung zu überladen. Die Steuerung ist auf Touchscreens ausgelegt und kommt ohne komplexe Menüs aus. Dadurch eignet sich der Titel auch für kürzere Spiele-Session unterwegs.

Zwischen Brettspiel und App neu gedacht

Die mobile Umsetzung basiert auf der bekannten Brettspielvorlage, geht aber über eine reine Übertragung hinaus. Inhalte und Präsentation wurden an die Nutzung auf mobilen Geräten angepasst. Die Spielwelt wirkt nach Angaben der Jura durch zahlreiche kleine Details lebendig und lädt zum wiederholten Erkunden ein.

Neben dem eigentlichen Rätsel stehen auch erzählerische Elemente im Vordergrund. Gleichzeitig bleibt der Einstieg niedrigschwellig, da das Grundprinzip schnell verstanden ist.

Die Jury hob vor allem die gelungene Verbindung aus klarer Darstellung, passender Audio-Untermalung und durchdachtem Interface hervor. Das Ergebnis ist ein Titel, der sowohl Gelegenheitsspieler als auch erfahrene Nutzer anspricht.

Die Macher von „MicroMacro: Downtown Detective“ dürfen sich über die Auszeichnung „Bestes Mobiles Spiel“ und ein Preisgeld in Höhe von 40.000 Euro freuen. 2025 wurde „Duck Detective“ als bestes Handyspiel ausgezeichnet.

Der Download der App ist kostenlos, die Vollversion lässt sich per In-App-Kauf für 6,99 Euro freischalten.