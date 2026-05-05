MagSafe-Hüllen im Fußball-Look
Neue iPhone-Hüllen zur WM: TORRAS startet limitierte Kollektion
Wenige Wochen vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft bringt TORRAS eine neue Sonderkollektion für iPhone-Nutzer an den Start. Unter dem Titel TORRAS x FPF bietet der Zubehöranbieter limitierte iPhone-Hüllen an, die in Zusammenarbeit mit der portugiesischen Fußballföderation entstanden sind.
Im Mittelpunkt stehen Varianten der Ostand-Q3-Air-Hülle. Diese kombiniert ein stoßgeschütztes Gehäuse mit einem integrierten MagSafe-Ring, der zugleich als Ständer dient. Die Fußball-Editionen unterscheiden sich vor allem optisch von den regulären Modellen und greifen Farben sowie Motive aus dem Umfeld der portugiesischen Nationalmannschaft auf.
Auch für Deutschland gibt es eine Variante.
TORRAS nennt die Kollektion „Portuguese Football Federation Limited Edition“ und verweist auf Portugals Weg zur Weltmeisterschaft 2026. Neben den Portugal-Designs führt der Hersteller auch Varianten für andere Nationalmannschaften. Die Sondermodelle werden derzeit unter anderem für das iPhone 17 Pro (Max) sowie iPhone 16 Pro (Max) gelistet.
MagSafe-Ring als Ständer
Technisch bleibt die Hülle dem bekannten Ostand-Prinzip treu. Der rückseitige Ring lässt sich drehen und aufstellen, sodass das iPhone horizontal oder vertikal abgestützt werden kann. Gleichzeitig bleibt die magnetische Befestigung an MagSafe-Zubehör erhalten.
Auch beim Schutz setzt der Hersteller auf die bekannten Marketingbegriffe der Serie. Eine Airbag-Struktur soll Stöße besser abfangen und die Kanten des iPhones schützen. Torras spricht davon, dass die bei einem Aufprall wirkenden Kräfte dadurch um 92,5 Prozent reduziert werden.
Solche Herstellerangaben lassen sich im Alltag nur schwer nachprüfen, ganz aus der Luft gegriffen wirkt der Schutzanspruch aber nicht. Bei einem Blick ins Torras-Labor konnten wir entsprechende Fall- und Belastungstests sehen, bei denen die Hüllen die eingesetzten iPhones sichtbar gut geschützt haben. Wie aussagekräftig solche Tests für jeden realen Sturz sind, hängt dennoch stark von Untergrund, Höhe und Auftreffwinkel ab.
Für den Alltag dürfte die Hülle ohnehin vor allem Nutzer ansprechen, die ohnehin eine MagSafe-Hülle mit integriertem Ständer suchen und zur WM etwas auffälligere Optik wollen.
Die Preise liegen aktuell bei 65,99 Euro. Die Cases sind entweder über die Webseite des Herstellers oder dessen Amazon-Shop erhältlich.
Stoßgeschützt wenn man mal ein paar Bierchen oder Weinchen zu viel hat. :-)
Panem et circenses!
+1
Brot und Spiele.
Ablenkung vom Weltgeschehen und politischen Entscheidungen
Bitte?
yep
Bei Deutschland ist Torras wohl die Kreativität ausgegangen. Unvergleichbarer Design wenn man Portugal sieht
Teuer und hässlich lul
66 Euro? Ich glaube es harkt.
Meine letzte Hülle von denen, ähnlicher Look, konnte mit Hülle kein MagSafe mehr. Nie wieder die Marke.
Hab gegenteilige Erfahrungen gemacht. Eine der besten Hüllen (Schutz UND Funktion), die ich je hatte.
Also meine fürs 15 Pro ist die beste Hülle, die je gekauft habe. Vergilbt nicht, ist leicht zu reinigen, schützt optimal, sieht nach über einem Jahr immer noch tadellos aus und die austauschbaren, farbigen Taster gefallen mir sehr gut. Ich würde die Hülle sofort wieder kaufen, wenn ich denn müsste. Wird aber wohl erst bei einem Wechsel vom iPhone erfolgen.
Potthässlich. Und der Preis ist lächerlich. Die Herstellung kostet ein Hundertstel.