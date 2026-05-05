Neue iPhone-Hüllen zur WM: TORRAS startet limitierte Kollektion

Wenige Wochen vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft bringt TORRAS eine neue Sonderkollektion für iPhone-Nutzer an den Start. Unter dem Titel TORRAS x FPF bietet der Zubehöranbieter limitierte iPhone-Hüllen an, die in Zusammenarbeit mit der portugiesischen Fußballföderation entstanden sind.

Im Mittelpunkt stehen Varianten der Ostand-Q3-Air-Hülle. Diese kombiniert ein stoßgeschütztes Gehäuse mit einem integrierten MagSafe-Ring, der zugleich als Ständer dient. Die Fußball-Editionen unterscheiden sich vor allem optisch von den regulären Modellen und greifen Farben sowie Motive aus dem Umfeld der portugiesischen Nationalmannschaft auf.

Auch für Deutschland gibt es eine Variante.

TORRAS nennt die Kollektion „Portuguese Football Federation Limited Edition“ und verweist auf Portugals Weg zur Weltmeisterschaft 2026. Neben den Portugal-Designs führt der Hersteller auch Varianten für andere Nationalmannschaften. Die Sondermodelle werden derzeit unter anderem für das iPhone 17 Pro (Max) sowie iPhone 16 Pro (Max) gelistet.

MagSafe-Ring als Ständer

Technisch bleibt die Hülle dem bekannten Ostand-Prinzip treu. Der rückseitige Ring lässt sich drehen und aufstellen, sodass das iPhone horizontal oder vertikal abgestützt werden kann. Gleichzeitig bleibt die magnetische Befestigung an MagSafe-Zubehör erhalten.

Auch beim Schutz setzt der Hersteller auf die bekannten Marketingbegriffe der Serie. Eine Airbag-Struktur soll Stöße besser abfangen und die Kanten des iPhones schützen. Torras spricht davon, dass die bei einem Aufprall wirkenden Kräfte dadurch um 92,5 Prozent reduziert werden.

Solche Herstellerangaben lassen sich im Alltag nur schwer nachprüfen, ganz aus der Luft gegriffen wirkt der Schutzanspruch aber nicht. Bei einem Blick ins Torras-Labor konnten wir entsprechende Fall- und Belastungstests sehen, bei denen die Hüllen die eingesetzten iPhones sichtbar gut geschützt haben. Wie aussagekräftig solche Tests für jeden realen Sturz sind, hängt dennoch stark von Untergrund, Höhe und Auftreffwinkel ab.

Für den Alltag dürfte die Hülle ohnehin vor allem Nutzer ansprechen, die ohnehin eine MagSafe-Hülle mit integriertem Ständer suchen und zur WM etwas auffälligere Optik wollen.

Die Preise liegen aktuell bei 65,99 Euro. Die Cases sind entweder über die Webseite des Herstellers oder dessen Amazon-Shop erhältlich.

