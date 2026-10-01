Benzin wird billiger, Deutschlandticket erneut teurer

Das Deutschlandticket wird zum Jahreswechsel erneut teurer. Ab Januar steigt der Monatspreis von derzeit 63 Euro auf 66,80 Euro. Der zuständige Koordinierungsrat hat die Erhöhung am Mittwoch beschlossen. Seit dem Start des bundesweiten Nahverkehrsabos für 49 Euro ist dies bereits die dritte Preisanpassung.

D-Ticket: Bündelt das Deutschlandticket mit zusätzlichen Angeboten

Die neue Preisrunde kommt nicht überraschend. Bereits bei der Anhebung auf 63 Euro war festgelegt worden, dass der Ticketpreis ab 2027 anhand eines Kostenindex angepasst werden soll. Er berücksichtigt unter anderem Personal-, Energie- und Betriebskosten. Erstmals erfolgt die Berechnung damit nicht mehr unmittelbar durch Bund und Länder, sondern durch die dafür zuständige D-Tix-Gesellschaft.

Job- und Semestertickets ziehen mit

Auch die ermäßigten Varianten werden teurer. Das Deutschlandticket als Jobticket kostet künftig 63,46 Euro vor dem verpflichtenden Arbeitgeberzuschuss, bislang sind es 59,85 Euro. Beim Deutschland-Semesterticket steigt der monatliche Preis von 37,80 Euro auf 40,08 Euro.

Der Preis des Deutschlandticket | Grafik: RBB

An der grundsätzlichen Finanzierung ändert sich zunächst nichts. Das Angebot ist bis Ende 2030 abgesichert. Eine im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums durchgeführte Evaluation kam im Sommer zudem zu dem Ergebnis, dass die Nachfrage trotz der bisherigen Preissteigerungen stabil geblieben ist. Mehr als 14 Millionen Menschen nutzten das Ticket monatlich.

Milliarden für günstigeren Kraftstoff

Für zusätzliche Kritik sorgt der Zeitpunkt der Erhöhung. Während Bus- und Bahnfahrer ab Januar mehr bezahlen, senken Bund und Länder seit heute die Energiesteuer auf Benzin und Diesel. Bis zum Jahresende beträgt die Entlastung 14 Cent pro Liter, zusammen mit der Umsatzsteuer sollen sich rund 17 Cent ergeben. Das Paket hat ein Volumen von etwa 2,5 Milliarden Euro.

Nach dem 9-Euro-Ticket startete das Deutschlandticket für nur 49 Euro

BUND, Nabu und Greenpeace stellen beide Entscheidungen deshalb direkt nebeneinander. Die Verbände kritisieren laut RBB, dass für günstigeren Kraftstoff Milliarden bereitgestellt werden, während das Deutschlandticket erneut teurer wird. Auch die Verbraucherzentrale warnt davor, dass fortlaufende Erhöhungen Nutzer aus Kostengründen zum Ausstieg bewegen könnten.