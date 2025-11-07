Deutschlandticket bis 2030 verlängert: Monatspreis steigt 2026 auf 63 Euro

Der Bundestag hat vor wenigen Minuten die geplanten Änderungen am Regionalisierungsgesetz beschlossen. Damit ist die Finanzierung des Deutschlandtickets auch für das Jahr 2026 gesichert. Bund und Länder wollen sich weiterhin mit jeweils 1,5 Milliarden Euro jährlich an den entstehenden Kosten beteiligen.

Preiserhöhung ab Januar

Ab Januar 2026 soll der Preis des Deutschlandtickets auf 63 Euro steigen. Erst zu Jahresbeginn war der Preis von ursprünglich 49 auf 58 Euro angehoben worden. Ab 2027 soll der Ticketpreis dynamisch angepasst werden und sich an einem noch zu erarbeitenden Index orientieren. Dabei sollen Faktoren wie Löhne und Energiepreise berücksichtigt werden.

Während der ursprüngliche Gesetzesentwurf eine Gültigkeit des Deutschlandtickets nur bis Ende 2026 vorsah, wurde die Regelung nun auf Initiative des Verkehrsausschusses ausgeweitet. Die neue gesetzliche Grundlage sieht eine Fortführung des Angebots bis Ende 2030 vor. Damit wird eine Vereinbarung aus der Verkehrsministerkonferenz vom September umgesetzt, in der sich Bund und Länder für eine langfristige Perspektive des Tickets ausgesprochen hatten.

Auch der Bundesrat hatte sich in seiner Stellungnahme für eine dauerhafte Finanzierung ausgesprochen, gleichzeitig aber betont, dass eine Ausweitung des Länderanteils über die vereinbarte Summe hinaus nicht tragbar sei. Ergänzend dazu fordern die Länder eine Erhöhung der regulären Mittel für den öffentlichen Nahverkehr, um auf steigende Kosten zu reagieren und neue Angebote zu schaffen.

Keine Mehrheit für 49-Euro-Modell

Ein Antrag der Grünen, das Deutschlandticket dauerhaft zum Einführungspreis von 49 Euro anzubieten, wurde nicht angenommen. In dem Antrag war von einer weiterhin unsicheren Finanzierungsgrundlage die Rede, die sowohl Nutzer als auch potenzielle Arbeitgeber davon abhalten könne, das Ticket langfristig einzuplanen.

Die Bundesregierung verwies auf die bereits getroffene Einigung mit den Ländern und kündigte eine gemeinsame Kommission an, die bis Mitte 2026 Empfehlungen zur künftigen Finanzstruktur erarbeiten soll.