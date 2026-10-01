iPhone 18 Pro im Alltag: Mehr Laufzeit, schneller geladen

Nach unserem Blick auf die variable Blende des iPhone 18 Pro wollen wir uns heute einer Neuerung widmen, die weniger spektakulär klingt, im Alltag aber häufiger auffällt: Das iPhone 18 Pro hält länger durch und lässt sich bei Bedarf schneller wieder aufladen.

Mehr Reserven im kleineren Pro-Modell

Die zusätzliche Laufzeit gehört nach unseren ersten Tagen mit dem iPhone 18 Pro zu den Verbesserungen, die man nicht erst in Vergleichstabellen suchen muss. Gerade beim kleineren Pro-Modell bleibt am Ende eines langen Tages deutlich mehr Reserve übrig. Wer unterwegs viel fotografiert, navigiert oder das iPhone generell intensiv nutzt, dürfte davon häufiger profitieren als von manchem Leistungszuwachs des neuen Prozessors.

Apple führt die längere Laufzeit auf mehrere Änderungen gleichzeitig zurück. Dazu zählen größere Akkus, neue Batteriekonstruktionen und die höhere Effizienz des A20 Pro. Auch das überarbeitete Wärmemanagement mit neuer Vapor Chamber und veränderter Chip-Verpackung soll dazu beitragen, Leistung und Energieverbrauch besser unter Kontrolle zu halten.

Bis zu 24 Stunden bei typischer Nutzung

Erstmals nennt Apple für seine Pro-Modelle nicht nur die bekannte Videolaufzeit, sondern auch einen Wert für die typische Nutzung im Alltag. Das iPhone 18 Pro soll dabei auf bis zu 24 Stunden pro Ladung kommen, das Pro Max auf bis zu 30 Stunden. Zusätzlich nennt Apple bis zu 36 beziehungsweise 45 Stunden Videowiedergabe.

Beim iPhone 18 Pro Max steigen die Angaben auf 45 Stunden Videowiedergabe beziehungsweise 30 Stunden typische Nutzung. Wer von einem iPhone 16 Pro kommt, soll laut Apple allein bei der Videowiedergabe bis zu 18 Stunden hinzugewinnen.

Solche Herstellerangaben lassen sich nur bedingt auf den eigenen Tagesablauf übertragen. Unser bisheriger Eindruck passt aber zur grundsätzlichen Richtung: Vor allem das kleinere iPhone 18 Pro kommt spürbar entspannter durch längere Nutzungstage.

50 Prozent in 15 Minuten brauchen passende Bedingungen

Gleichzeitig hat Apple das kabelgebundene Laden beschleunigt. Mit einem kompatiblen Netzteil (Apple empfiehlt 60 Watt) kann man beide Pro-Modelle von einem vollständig entladenen Akku in rund 15 Minuten wieder auf 50 Prozent bringen. Selbst fünf Minuten an der Steckdose liefern bereits genügend Energie für rund sieben Stunden Videowiedergabe.

In der Praxis lohnt sich bei der 15-Minuten-Angabe allerdings das Wort „rund“. Wer mit der Stoppuhr nachmusst, erreicht nach einer Viertelstunde auch mal 47 oder 48 Prozent und überschreitet die 50-Prozent-Marke erst einige Minuten später.

Am drahtlosen Laden ändert sich dagegen nichts. Hier bleibt es beim iPhone 18 Pro weiterhin bei maximal 25 Watt.

Verglichen mit dem iPhone 17 Pro kommen wir mit dem neuen 18 Pro jetzt auf eine gute Stunde zusätzlicher Bildschirmzeit. Ein nettes Plus, das sich im Alltag durchaus bemerkbar macht.