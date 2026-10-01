Akku legt im Alltag spürbar zu
iPhone 18 Pro im Alltag: Mehr Laufzeit, schneller geladen
Nach unserem Blick auf die variable Blende des iPhone 18 Pro wollen wir uns heute einer Neuerung widmen, die weniger spektakulär klingt, im Alltag aber häufiger auffällt: Das iPhone 18 Pro hält länger durch und lässt sich bei Bedarf schneller wieder aufladen.
Mehr Reserven im kleineren Pro-Modell
Die zusätzliche Laufzeit gehört nach unseren ersten Tagen mit dem iPhone 18 Pro zu den Verbesserungen, die man nicht erst in Vergleichstabellen suchen muss. Gerade beim kleineren Pro-Modell bleibt am Ende eines langen Tages deutlich mehr Reserve übrig. Wer unterwegs viel fotografiert, navigiert oder das iPhone generell intensiv nutzt, dürfte davon häufiger profitieren als von manchem Leistungszuwachs des neuen Prozessors.
Apple führt die längere Laufzeit auf mehrere Änderungen gleichzeitig zurück. Dazu zählen größere Akkus, neue Batteriekonstruktionen und die höhere Effizienz des A20 Pro. Auch das überarbeitete Wärmemanagement mit neuer Vapor Chamber und veränderter Chip-Verpackung soll dazu beitragen, Leistung und Energieverbrauch besser unter Kontrolle zu halten.
Bis zu 24 Stunden bei typischer Nutzung
Erstmals nennt Apple für seine Pro-Modelle nicht nur die bekannte Videolaufzeit, sondern auch einen Wert für die typische Nutzung im Alltag. Das iPhone 18 Pro soll dabei auf bis zu 24 Stunden pro Ladung kommen, das Pro Max auf bis zu 30 Stunden. Zusätzlich nennt Apple bis zu 36 beziehungsweise 45 Stunden Videowiedergabe.
Beim iPhone 18 Pro Max steigen die Angaben auf 45 Stunden Videowiedergabe beziehungsweise 30 Stunden typische Nutzung. Wer von einem iPhone 16 Pro kommt, soll laut Apple allein bei der Videowiedergabe bis zu 18 Stunden hinzugewinnen.
Solche Herstellerangaben lassen sich nur bedingt auf den eigenen Tagesablauf übertragen. Unser bisheriger Eindruck passt aber zur grundsätzlichen Richtung: Vor allem das kleinere iPhone 18 Pro kommt spürbar entspannter durch längere Nutzungstage.
50 Prozent in 15 Minuten brauchen passende Bedingungen
Gleichzeitig hat Apple das kabelgebundene Laden beschleunigt. Mit einem kompatiblen Netzteil (Apple empfiehlt 60 Watt) kann man beide Pro-Modelle von einem vollständig entladenen Akku in rund 15 Minuten wieder auf 50 Prozent bringen. Selbst fünf Minuten an der Steckdose liefern bereits genügend Energie für rund sieben Stunden Videowiedergabe.
In der Praxis lohnt sich bei der 15-Minuten-Angabe allerdings das Wort „rund“. Wer mit der Stoppuhr nachmusst, erreicht nach einer Viertelstunde auch mal 47 oder 48 Prozent und überschreitet die 50-Prozent-Marke erst einige Minuten später.
Am drahtlosen Laden ändert sich dagegen nichts. Hier bleibt es beim iPhone 18 Pro weiterhin bei maximal 25 Watt.
Verglichen mit dem iPhone 17 Pro kommen wir mit dem neuen 18 Pro jetzt auf eine gute Stunde zusätzlicher Bildschirmzeit. Ein nettes Plus, das sich im Alltag durchaus bemerkbar macht.
Sayan Lakhoua zeigt das neue EU-Netzteil auf X.com
Ich muss ehrlich gestehen, dass ich vom Akku mehr erwartet habe. Ich komme vom 13Pro mit zwei Jahre altem Akku. Ich hänge bei gleicher Nutzung trotzdem jeden Tag an der Strippe zum Laden und bekomme zur gleich Zeit den Hinweis, dass der Akku nur noch 20% hat.
Mal kalt Rosetten und alle Apps rauswerfen, war bei mir am Anfang auch. Jetzt hält es gefühlt ewig. Lade 3-täglich
Das mit der Rosette ist ein guter Tipp. Probiere ich. ;)
Rosetten?
Rosetten?
Was sind Rosetten?
Bitte?! Ich hab bis jetzt den Akku nicht klein bekommen, bei gleicher nutzung wie mein vorheriges iPhone 15 pro max.
Ich schaffe prima zwei Tage ohne Laden und glotze dazu sehr viel YouTube Videos am Tag.
Kann ich bestätigen, ist bei meinem 14 pro max ebenso!
Für mich ist die Akkulaufzeit mit das wichtigste. Also schon wieder vergeigt!
Wie kannst du bei dem Artikel zum Urteil „wieder vergeigt“ kommen?
Manche Leute …
Also mein 12Pro läd mit dem 20W Anker Nano in 30Min bis über 50%, quasi bis fast 80%.
Finde nach 6 Jahren jetzt knapp unter 50% in 15Min mit einem über 3x stärkeren Netzteil nicht so wahnsinnig krass…
Es gibt so wenig Neuerungen, da hagelt man sich an jedem Strohhalm fest.
Finde es immer wieder bemerkenswert, dass Menschen wirklich früher als alle 5 Jahre ihr Telefon wechseln… gerade mittlerweile, wo die Geräte schon ewig so ausgereift sind
Also ich habe zu keinem Zeitpunkt die Ladezeiten gemessen aber man merkt sofort dass das 18er deutlich schneller bei 80 ist. Zudem wird es weniger warm dabei. Ich sehe das als Fortschritt.
Und wie schauts mit dem Display aus? Apple soll ja gespart haben und die Blickwinkelstabilität deutlich schlechter sein.
Quatsch
Finde ich gut. Kann nicht jeder mitlesen. Privacy Feature!
Das stimmt nicht. Das Display ist das gleiche wie sonst auch immer.
Das einzige ist die Stelle, wo die FaceID Kamera unter dem Display ist. Dort sind die Pixel weniger dicht zusammen und man kann es leicht erkennen. Dort ist die Blickstabilität auch nicht ganz auf 100%. Ansonsten ist alles erste Sahne.
Ihr könnt es schönreden, aber es gibt nichts, was den enormen Aufpreis im Vergleich zum letzten Jahr rechtfertigen würde.
Stimmt.
Der Akku hält bei jedem Modell anfangs deutlich länger und lässt nach neun Monaten langsam nach … auch die Geschwindigkeit der Apps.
Ein richtig deutlicher Mehrwert ist das Modell im Vergleich zum Vorgänger nicht.
Doch: Die Zahlungswilligen Fans :D
Du weißt aber woher der Aufpreis kommt, ja?
Und mittlerweile sollte jedem in den Kopf gekommen sein, dass jedes Jahr ein neues Smartphone, egal von welchem hersteller, völlig sinnlos ist. Alle 2-4 Jahre reicht völlig und mit Updates werden Geräte ja noch viel länger unterstützt. Niemand zwingt etwas auf. Alles kann nichts muss.
Ich finde bei den Preisen des iPhone Pro und wenn man das mal mit einem Xiaomi 17 Ultra vergleicht, dann muss Apple mal was bei den Kameras bezüglich Sensor machen.
In den meisten Foto Blindtests (Computerbase, marques brownlee) kommt das iPhone nicht mehr unter die Top Geräte. Google auch nicht mehr.
Die Chinesen haben da mächtig aufgeholt.
Ich bin mit dem alten Iphone 16 Pro meiner Mutter mit 97% Akkukapazität vollkommen zufrieden.
Gefällt mir auch besser als die neuen.
Hatte mir vom Akku etwas mehr erhofft, ich bin heute morgen mit 80% gestartet und jetzt um 12 Uhr bei 29%. Benutze es aber auch viel und das Laden mit dem dynamischen Netzteil geht wirklich fix
Hast du es komplett neu aufgesetzt oder übertragen ? Das hat bei mir einen Mega unterschied gemacht
Habe die gleichen Erfahrungen gemacht!