Tankfüllung per App bezahlen: Jetzt auch bei ARAL

PACE war im vergangenen Herbst auch der ersten Anbieter, der die Option zum Begleichen der Tankrechnung vom Fahrzeug aus direkt in seine CarPlay-Ansicht integriert hat. Die zugehörige iOS-App ist gestern erst aktualisiert worden und liegt jetzt in Version 23.2.2 vor.

Mit einem vergleichbaren System ist auch der Anbieter PACE unterwegs. Hier läuft die Möglichkeit, an der Tankstelle per App zu bezahlen, unter dem Namen PACE Drive und ist weitgehend mit dem Angebot von Ryd vergleichbar. PACE listet aktuell 4089 Tankstellen, die sein App-Bezahlsystem unterstützen.

Auf der Webseite von Ryd lassen sich sämtliche Tankstellen, an denen man zum aktuellen Zeitpunkt per App bezahlen kann, über eine Kartenübersicht abrufen. Vorteile haben bei diesem Verfahren nicht nur Auto-, sondern auch Motorradfahrer, die hier ihren Tankstopp quasi vollständig von der Sitzbank aus und ohne den Helm abzunehmen erledigen können.

Die Tank-App Ryd lässt sich jetzt auch zum bargeldlosen Bezahlen an rund 1.800 Aral-Tankstellen nutzen. Insgesamt wird das Bezahlen mit der Ryd-App direkt an der Zapfsäule somit an nun mehr als 4.300 Tankstellen bundesweit unterstützt.

